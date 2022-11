Noël en Acadie: une tradition bien ancrée dans le paysage culturel

À peine 24 heures après la mise en vente du prochain spectacle Noël en Acadie, déjà 850 billets se sont écoulés. Un tel succès réjouit le chanteur country, Laurie LeBlanc, hôte de l’événement qui, en 2023, aura lieu au Casino de Moncton.

Encore une fois, la magie des Fêtes a opéré. Le spectacle Noël en Acadie qui a mis en vedette plus d’une dizaine d’artistes et groupes a été une réussite. Après avoir été reporté pendant deux années en raison de la pandémie, le spectacle a fait salle comble au Centre de célébration Wesleyan samedi. Un total de 1760 spectateurs se sont déplacés pour l’événement.

«C’est l’esprit des Fêtes. Nous autres c’est notre Noël. C’est devenu une tradition après sept années», a exprimé l’auteur-compositeur-interprète de Bouctouche.

Christine Melanson, Émilie Landry, la troupe DansEncorps, Rhéal LeBlanc, Linda Arseneault, Gilles Gauthier, Jason Price et David Bernatchez figuraient parmi les artistes invités.

Le public a eu droit à un numéro surprise de la jeune Klovie LeBlanc, 3 ans, qui a chanté en duo avec Laurie LeBlanc, ainsi qu’à la prestation d’une artiste de la relève de la région de Cocagne au talent prometteur, Jasmine Vienneau.

Ce spectacle était aussi le dernier Noël en Acadie au Centre Wesleyan puisque l’équipe déménagera au Casino en 2023. Ce déménagement fait suite à la décision des autorités du Centre Wesleyan de ne plus louer la salle en raison des changements apportés à l’établissement dû à la pandémie, a fait savoir Laurie LeBlanc.

«Ils ont un nouveau pasteur et ils nous ont fait savoir qu’ils n’étaient plus intéressés à louer la salle. On avait une entente de signée depuis 2019, ils ont donc honoré leur engagement pour cette année.»

Selon lui, le choix du Casino pour 2023 est logique puisqu’il s’agit pratiquement de la seule salle de spectacle de la région qui peut accueillir 1800 personnes. Les billets se vendent rapidement, même si la sélection des artistes n’est pas encore annoncée. Le choix des artistes se fera au cours de l’année.

«On a des idées d’artistes pour 2023, mais rien de confirmé encore.»

Comme à chaque année, les producteurs essaient d’avoir de la variété, des artistes établis et émergents, de l’Acadie et d’ailleurs, ainsi que de différents styles musicaux, pas seulement country.

«À Noël, on peut traverser les frontières des créneaux.»

Avec la hausse des frais de location et de production, le coût des billets est un peu plus élevé, mais il demeure abordable, assure Laurie LeBlanc.

«Les billets se vendent très bien quand même, car plus de 850 billets ont déjà été vendus.»

Même les réservations de chambres à l’hôtel du Casino pour le soir du spectacle s’envolent rapidement, a appris le producteur.

Depuis 2014, 65 artistes sont passés sur la scène de Noël en Acadie qui en sera à son 8e rendez-vous, le 25 novembre 2023.

L’événement n’a pas eu lieu en 2020 et en 2021 en raison de la situation sanitaire.