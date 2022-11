Un deuxième spectacle de Shania Twain à Moncton

Shania Twain ajoute six nouvelles dates à sa tournée mondiale, dont une supplémentaire à Moncton. Cette annonce créera-t-elle une fois de plus une ruée et une flambée des prix des billets en raison des revendeurs?

Les billets pour les premiers spectacles annoncés de Shania Twain à Moncton et Halifax se sont envolés à la vitesse grand V, tellement que quelques heures après la mise en vente, les concerts affichaient déjà complet.

Des acheteurs ont donc profité de la situation pour revendre leurs billets sur le site de Ticketmaster à des prix exorbitants dépassant même 1000$, si bien que plusieurs admirateurs de la chanteuse country canadienne n’ont pas été en mesure d’obtenir de place.

Cette situation a créé une vague de frustrations abondamment partagée sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup de gens, Gail Collins espère bien que cette situation ne se répétera pas cette fois-ci.

Le directeur général du Centre Avenir, Dave Saldanha précise qu’ils n’ont aucun contrôle sur la revente de billets. À la base, le prix des billets est déterminé par le promoteur. Ensuite, lorsqu’un acheteur décide de revendre ses billets, il peut lui-même fixer le prix. Comme la demande est très forte pour ce spectacle, il y a eu une flambée des prix.

«Je comprends la frustration des gens à ce propos. C’est important que les gens comprennent que c’est la décision d’individus de vendre leurs billets et ils peuvent le faire sur le site Ticketmaster qui autorise la revente des billets de spectacle. Les gens qui vont sur Ticketmaster assument que c’est le prix fixé par Ticketmaster, mais ce n’est pas ça, ce sont les gens qui revendent leur billet à travers ce site.»

M. Saldanha compare cela à une personne qui a acheté une voiture pour 3000$ qui réalise qu’il peut la revendre pour 6000$.

Shania Twain sera en spectacle au Centre Avenir les 14 et 15 juin dans le cadre de sa tournée Queen of Me. Le concert du 14 juin affiche complet. Environ 7500 billets ont été vendus.

«C’est positif pour un établissement de divertissement comme le nôtre dans une ville comme Moncton. C’est la seule ville au Canada qui a une date de spectacle d’ajoutée», a commenté le directeur général du Centre Avenir.

Les billets pour la représentation du 15 juin (nouvelle date) seront mis en vente au grand public le 2 décembre à 10h de la même façon que la dernière fois.

Tout indique que les billets s’envoleront rapidement.

«Il y a une grande demande, les gens l’aiment et je pense qu’elle n’était jamais venue donner des spectacles en Atlantique», a mentionné une porte-parole des relations de presse.

Les prix des billets devraient être sensiblement les mêmes que pour le spectacle du 14 juin, oscillant entre 110.95$ et 260.95$ (plus frais de service).

Produite par Live Nation, la tournée de 55 dates qui débute le 28 avril s’arrêtera désormais dans 49 villes en Amérique du Nord et en Europe l’année prochaine.

Les détenteurs de cartes de membres Citi ont accès à une prévente de billets qui a commencé mardi.

La tournée de Shania Twain célébrera la sortie de son nouvel album Queen of Me le 3 février 2023.