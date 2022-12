Un programme de soutien en santé mentale pour les artistes voit le jour en Atlantique

Un premier programme d’aide en santé mentale est créé pour les artistes et les travailleurs culturels de langue française en Atlantique. Une véritable bouée de sauvetage, estime la comédienne créatrice acadienne Stéphanie Bélanger.

La pandémie a durement touché les artistes et les travailleurs du secteur culturel non seulement financièrement, mais aussi sur le plan psychologique. L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a lancé, mercredi à Caraquet, le programme Bouée pour la communauté culturelle. La directrice générale Carmen Gibbs explique que l’organisme a reçu régulièrement des appels d’artistes en détresse plus particulièrement lorsque les mesures d’aide d’urgence liées à la pandémie ont cessé.

«On sortait de ces appels-là troublés. On sentait qu’ils étaient démotivés, découragés et épuisés puis ils vivaient de la grande détresse pour des raisons évidentes. Je me rappelle qu’à une rencontre d’équipe j’ai dit si on avait un projet qu’on pourrait faire cette année pour faire œuvre utile, c’est celui-là.»

Tout comme d’autres travailleurs du secteur culturel, Stéphanie Bélanger a vécu beaucoup d’anxiété pendant la pandémie. L’artiste de la région de Caraquet qui œuvre en théâtre et dans les arts du cirque a reçu un diagnostic d’anxiété généralisée.

«Ça m’a amené à une dépression majeure et j’ai été cherché de l’aide pour ça et puis j’ai été suivie par une psychologue pendant quelques mois et un psychiatre.»

Or depuis quelques mois, sa psychologue étant partie en congé de maternité, elle n’a plus accès au service d’une thérapeute pour son suivi psychologique. Elle se retrouve donc sur une liste d’attente. Si une personne n’a pas les ressources financières pour se tourner vers des services d’aide privés (assez dispendieux, environ 120$ par session), c’est vraiment difficile d’avoir des soins offerts par la province, note l’artiste.

«Souvent il faut quasiment que tu sois au dernier recours, sur le bord du gouffre pour être pris au sérieux. J’ai vraiment du respect pour tout ce qui est aide en santé mentale. Une chance qu’il y a ce soutien qui était là, mais pour avoir un suivi par contre c’est plus compliqué, ils sont tous en demande, il y a des grandes listes d’attente.»

Pour elle, le nouveau programme lancé par l’AAAPNB arrive comme une bouée de sauvetage. «Ça va me permettre d’avoir un suivi sur ma condition», confie l’artiste qui s’est inscrite au programme immédiatement après l’annonce.

Un programme limité dans le temps

Doté d’un budget de 280 000$ jusqu’en juin, le programme se déploie en plusieurs volets: thérapies individuelles, groupe de soutien, ateliers thématiques et thérapie par l’art. Tous les services sont confidentiels et offerts gratuitement, précise Mme Gibbs. Ils sont destinés aux artistes, travailleurs culturels de langue française et à leur famille des quatre provinces atlantiques. Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AAAPNB. L’organisme s’est associé à un fournisseur de services en santé mentale qui œuvre en français. Pour les sessions de groupe visant à déstigmatiser la santé mentale, l’organisme s’est associé à l’Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Ils ont également recruté des arts-thérapeutes pour le volet de la thérapie par l’art. Stéphanie Bélanger juge que l’art peut certainement aider à surmonter l’anxiété.

Celle-ci aurait souhaité que le programme soit mis en place plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais, assure-t-elle.

Carmen Gibbs précise que pendant la pandémie, aucun fonds d’aide gouvernemental ne leur aurait permis d’obtenir du financement pour mettre sur pied une telle initiative. Les ressources disponibles étaient surtout destinées aux mesures d’aide d’urgence. Ce n’est que plus tard que l’association a pu soumettre une demande de financement au ministère du Patrimoine canadien pour mettre en place son projet de soutien. Le programme, dont la fin est prévue en juin 2023, est entièrement financé par le gouvernement fédéral.

«Bien qu’on ait fait la demande avant le 1er avril, nous n’avons eu la réponse qu’au mois d’août.»

À partir du mois d’août, ils ont travaillé à la mise en place du programme. «C’est pourquoi on le lance aujourd’hui (mercredi). On a déjà des gens inscrits à partir d’aujourd’hui.»

Le programme offre, entre autres, l’accès à des thérapeutes ou à un remboursement des frais de thérapie entrepris par le bénéficiaire.

«Tout ce qui est là est gratuit. Si les gens n’ont pas de thérapeute, ils peuvent faire appel à Homewood Santé (fournisseur) et ils ont une banque de thérapeutes de langue française à travers le Canada.»

Consciente que les enjeux de santé mentale ne se règlent pas nécessairement en quelques mois, Carmen Gibbs aurait souhaité que le programme Bouée puisse s’étendre au-delà du mois de juin, mais l’organisme n’a pas été en mesure de négocier une plus longue période.

«Heureusement, on a eu les montants demandés donc ça nous permet d’être assez ambitieux, on a peu de temps pour le donner, mais assez de temps pour compiler des données pour essayer d’influencer un programme plus pérenne.»

Encore des préjugés

Stéphanie Bélanger connaît plusieurs artistes qui ont fait face à des troubles de santé mentale.

«On en parle un peu entre nous, mais je dirais que ça prend du temps avant d’assumer et d’accepter d’en parler. C’est tabou pour plein de raisons. On nous demande tout le temps d’être fort puis souvent les problèmes de santé mentale viennent avec le stigma que ça veut dire que tu es faible.»

Celle-ci s’insurge contre cette idée préconçue, soutenant que vivre avec l’anxiété est extrêmement difficile et que cela exige de la force.

«Je me considère forte d’être capable d’être debout encore aujourd’hui malgré ça. Je pense que c’est important d’en parler, de ne pas avoir peur de demander de l’aide parce que c’est super important et de ne pas juger.»

Toute l’information sur le programme Bouée peut être consultée sur le site web: www.bouee.ca