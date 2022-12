Sistema reçoit un appui du provincial pour étendre ses activités

Encore plus d’enfants pourront bénéficier du programme d’éducation musical Sistema grâce à un investissement majeur du gouvernement provincial de 8,2 millions $ au cours des quatre prochaines années.

Cette subvention vise à appuyer l’expansion de Sistema Nouveau-Brunswick dans sa campagne intitulée 10 000 enfants.

Sistema est un programme de musique orchestrale parascolaire gratuit pour les enfants d’âge scolaire issus de familles défavorisées. Sa mission consiste à inciter les jeunes à atteindre leur plein potentiel en apprenant et en jouant de la musique d’orchestre trois heures par jour, cinq jours par semaine.

L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick a lancé le programme Sistema il y a 11 ans et, depuis ce temps, il a élargi ses activités à neuf centres dans la province, offrant ses services à 1100 enfants. L’an dernier, l’orchestre a annoncé une campagne axée sur la réduction de la pauvreté intergénérationnelle dont l’objectif est d’enseigner la musique à 10 000 enfants aux quatre coins de la province tous les jours.

«La mission de Sistema Nouveau-Brunswick est de favoriser un changement social positif pour des jeunes mal desservis grâce à l’enseignement de la musique», a affirmé le président et chef de la direction de l’orchestre, Ken MacLeod.

«Les résultats sont considérables. Les parents et les enseignants observent des niveaux plus élevés de concentration et de discipline parmi les enfants, des comportements et des résultats scolaires améliorés, ainsi qu’une plus grande confiance en eux et une meilleure estime de soi. Nos premiers diplômés sont maintenant à l’université, poursuivant différents parcours, notamment en astrophysique, en science médicale, en linguistique, en travail social et en musique.»