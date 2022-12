Les Newbies anime à nouveau Le grand ménage des fêtes

De retour pour une troisième année, l’émission spéciale de fin d’année Le grand ménage des fêtes, animée par les Newbies, s’installe de plus en plus comme une tradition. Tout est en place pour un véritable party de cuisine, assure André Roy, comédien, coauteur et producteur.

Encore une fois, l’émission diffusée sur Unis TV conjugue musique et sketches d’humour revisitant les événements marquants de l’actualité 2022 au pays. La portion musicale a été tournée au cabaret-restaurant Tide & Boar à Moncton en octobre dernier, dans une ambiance de party de cuisine.

«L’an passé, c’était plus à grand déploiement sur une grande scène. Cette année, on voulait aller chercher la proximité, créer cet échange-là. On voulait que les chansons donnent un peu le “feeling” que tout d’un coup nous sommes dans un party de cuisine quand ça se met à jouer de la musique, à taper du pied. On voit le public dans les images» a expliqué le producteur.

Au cœur de cette célébration, on retrouve Les Gars du Nord qui lancent le bal. La formation acadienne qui apporte justement cette ambiance de fête de famille accompagne aussi d’autres artistes tels que Sara Dufour à l’énergie contagieuse. Des chanteurs de différentes régions du pays, comme Étienne Fletcher de la Saskatchewan et Marie-Élaine Thibert, sont du spectacle. La chanteuse québécoise interprète la pièce Happy Xmas (war is over) accompagnée des Jeunes chanteurs d’Acadie et d’une chorale d’Ukrainiens de Moncton, en soutien à ce peuple.

Une année inspirante

André Roy souligne que l’actualité de l’année 2022 a été très inspirante pour les six auteurs de la francophonie canadienne. La hausse du prix de l’essence, du panier d’épicerie, les hauts et les bas des marchés financiers, la situation du transporteur aérien, les fermetures de services hospitaliers, la pénurie d’enseignants, la visite du Pape, l’occupation des camionneurs à Ottawa, l’interminable attente pour les passeports figurent parmi les sujets abordés dans ce spécial humoristique et la désinformation. Les sketches prennent différentes formes. L’équipe ose même s’attaquer à des sujets plus délicats comme les scandales sexuels à Hockey Canada.

«Ça a été une grosse année et on est inspiré. Quand on a fait l’éventail des sujets, on avait beaucoup de possibilités de parler de choses différentes. Ça rejoint diverses réalités en ayant des auteurs de différentes régions.»

Réalisés par Christian Essiambre, les numéros mettent en vedette des comédiens acadiens et d’ailleurs au pays. Au trio des Newbies formé par André Roy, Luc LeBlanc et Christian Essiambre, viennent se greffer Matthieu Girard, Marie-Chantal Perron, Diane Losier, Véronique Claveau, Louis Champagne, Karine Gonthier-Hyndman et Samuel Chiasson. Quelques jeunes Acadiens, dont Mathias Goguen, Sam Essiambre et Mahée Roy tiennent des rôles dans certains sketches.

L’émission de variétés a reçu une nomination aux derniers Prix Gémeaux, comme meilleur spécial humoristique. Le producteur confie que cette nomination a donné beaucoup de confiance à l’équipe.

«On s’est dit cette année, on veut rehausser la barre et ne pas décevoir les gens. Nous sommes très contents du résultat», a poursuivi André Roy.

Pour le comédien qui a fait partie de la Revue acadienne, cette émission représente un peu un retour aux sources.

«Avec Le grand ménage des fêtes, on n’est vraiment pas dans les gros costumes et les perruques, mais on a quand même la chance de camper des personnages différents de nous-mêmes. C’est le fun et le fait de jouer aussi avec différentes personnes, ça nous déstabilise un peu.»

Les textes ont été écrits par Caroline Bélisle, Samuel Chiasson, Annabelle Hébert et André Roy de l’Acadie, ainsi que Vincent Poirier et Nadia Campbell de l’Ontario. Marcel Gallant a réalisé le segment spectacle présenté au Tide & Boar.

Produit par Les Productions l’Entrepôt, Le grand ménage des fêtes sera diffusé le 16 décembre à 21h sur Unis TV.