Une œuvre de Julien Cadieux primée au Festival du film LGBTQueer Montréal

Couronné du prix du meilleur court métrage canadien pour son film Farlaques au Festival LGBTQueer Montréal, Julien Cadieux souhaite de plus en plus intégrer des récits queer dans sa pratique cinématographique.

En décernant le prix, Charlie Boudreau, responsable du festival, originaire de Shediac, était fier·e de pouvoir le remettre à un cinéaste de l’Acadie. Le paysage cinématographique compte peu de films queer acadiens. Il y a eu quelques films, dont Mona de Xavier Gould, les œuvres de Rodrigue Jean et plus récemment GendrBendr de Joe Nadeau. D’un point de vue personnel, Julien Cadieux croit qu’en ayant deux identités minoritaires (acadienne et queer), il est peut-être plus difficile pour les cinéastes de mener les deux de front dans leurs récits.

«Je pense que ça a pris un peu de temps pour les artistes de s’exprimer sur un point de vue qui était l’identité acadienne avant d’avoir cette assurance d’exprimer une autre partie de leur identité. Des fois, c’est l’inverse. C’est ma vision personnelle et ça explique peut-être pourquoi il y a eu moins de récits queer qu’on a faits tant au niveau du documentaire que de la fiction.»

Le cinéaste est touché de recevoir ce prix, d’autant plus que Farlaques est une œuvre personnelle, libre, frôlant l’art expérimental.

«Souvent on travaille dans le milieu de la télévision puis on n’a peut-être pas la chance nécessairement d’explorer d’autres parties de soi comme réalisateur au niveau de l’image.»

«Quand on prend un risque d’explorer, ça fait du bien d’avoir un peu cette reconnaissance, ça veut dire que ça a touché ou ça a marqué des gens.»

Filmé en noir et blanc, le court métrage a été réalisé dans le cadre des séances éphémères du volet art médiatique du Festival international du cinéma francophone en Acadie 2021. À la suite de la séance, le cinéaste a légèrement retravaillé les images et créé un environnement sonore à partir de la musique de Marc Arsenault, Marie-Andrée Gaudet, Sébastien Michaud et Jean Surette.

Tourné sur trois nuits de pleine lune près de la plage, le film met en scène des ébats amoureux d’hommes. Il a été inspiré, entre autres, par le travail d’une amie photographe portant sur un lieu touristique à Beyrouth qui, le soir, devient un endroit où les hommes se rencontrent pour avoir des relations sexuelles clandestines. Le réalisateur de Moncton reprend un peu cette thématique, mais sur une plage du littoral acadien où un couple fait l’amour sur la dune. Farlaques a aussi été sélectionné aux Rendez-vous Québec Cinéma et au Festival de cinéma et d’art Les Percéides.

Une voix singulière

Julien Cadieux travaille au montage de son nouveau documentaire Y’a une étoile sur l’identité queer et acadienne. Ce projet l’a profondément marqué et lui a donné la chance de rencontrer des gens de la communauté queer d’un peu partout en Acadie pour entendre leur histoire et leur point de vue.

«J’ai trouvé que c’était une voix singulière et une voix forte, donc vraiment pour moi, j’ai trouvé une autre famille à l’intérieur de cette Acadie-là, donc ça m’a, je pense, motivé à porter leur histoire à l’écran et amener leur témoignage et leur vécu un peu plus dans ma pratique.»

Le documentaire sortira au printemps ou à l’été 2023.