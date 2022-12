La Famille LeBlanc: un calendrier musical et un album en préparation

Un nouveau calendrier de l’Avent musical, un deuxième album en préparation et des concerts à venir; la Famille LeBlanc n’a pas le temps de se tourner les pouces. Les projets se multiplient pour cette famille de la baie des Chaleurs qui a choisi de placer la musique au coeur de son quotidien.

Chaque matin, depuis sept ans, Robin LeBlanc, Rebecca Huot-LeBlanc et leurs trois filles, Charlotte, 15 ans, Rosalie, 14 ans, et Mélodie, 12 ans, se lèvent aux aurores pour pratiquer leur musique. La formation a donné au moins une quinzaine de concerts en 2022 au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en France et en Louisiane. Robin LeBlanc salue la persévérance de ses filles qui sont aujourd’hui adolescentes. Il faut dire que les voyages constituent une grande motivation.

«C’est de réussir à voyager et découvrir différentes cultures du monde à travers notre culture francophone acadienne», a exprimé le père de famille et enseignant, un passionné de musique. Il adore jouer de la musique avec ses enfants.

La formation qui a sorti un premier album, Trois jolies demoiselles, en 2020, a obtenu du financement du conseil des arts pour produire un deuxième disque. Un véritable cadeau tombé du ciel, estime le musicien.

«Avec cet appui, nous sommes motivés, on a monté l’album avec Julien Breau et Nicolas Basque, des grands professionnels de la musique.»

Nicolas Basque suit le groupe depuis ses tous débuts, mentionne le père de famille. Au menu de ce second projet d’enregistrement figurent des compositions d’inspirations traditionnelles aux influences irlandaises, celtiques et acadiennes. La collection comprendra un mélange de grands classiques du folklore acadien et de pièces originales, dont certaines compositions signées par les enfants de la famille. Le groupe enregistrera le disque au studio La Classe à Memramcook en janvier.

Le musicien souligne que ce sera un album avec des orchestrations complexes, soignées et plus justes. L’album comptera davantage de chansons, grâce au talent de Rebecca Huot-LeBlanc. Une suggestion que leur a faite d’ailleurs Yves Lambert de la Bottine Souriante après les avoir vus en concert.

Un nouveau calendrier de l’Avent

Au lieu du traditionnel chocolat, la Famille LeBlanc offre de la musique dans son calendrier de l’Avent. Depuis trois ans, elle crée son propre calendrier musical en décembre. Chaque jour, jusqu’au 24 décembre, le groupe partage une nouvelle vidéo musicale sur les réseaux sociaux. Le père de famille admet que ce n’est pas toujours facile de convaincre les enfants d’embarquer dans le projet.

«Je dis aux enfants qu’il faut faire plaisir aux autres aussi dans la vie. C’est une façon de donner à des gens qui sont à la maison.»

Ce projet de vidéos les motive à pratiquer leur musique.

«Le concept cette année est de jouer des pièces qu’on a apprises pendant l’année. On en profite pour remercier les gens qui nous ont partagé ces pièces.»

C’est aussi une façon de jouer de la musique avec les enfants et de partager ces moments avec le public.

Une invitation d’une télévision française

Ces vidéos leur ont permis également de tisser des liens avec des gens et de faire des rencontres. C’est ainsi qu’ils ont été invités à participer à l’émission télévisée, La France a un incroyable talent. Ils n’ont pas été en mesure d’y participer l’été dernier, mais ils envisagent d’accepter l’invitation en août prochain.

«Ça nous intéresse un peu plus la France parce qu’on se dit que le marché français est possiblement plus pour nous. C’est flatteur parce que ça fait un bout de temps qu’il court après nous.»

Partageant leur vie entre l’enseignement, l’école, les autres activités des enfants et la musique, la Famille LeBlanc fait face à certains défis. Comme l’explique Robin LeBlanc, ce n’est pas nécessairement évident pour eux de se lancer à fond dans une carrière musicale. Les parents veulent aussi offrir une vie équilibrée à leurs enfants.

«C’est beaucoup d’excitation, mais en même temps, c’est beaucoup de prises de décision, c’est donc difficile de s’embarquer vraiment dans le milieu du showbiz parce que ces gens-là veulent des garanties et des contrats et je sens juste qu’on ne peut pas assurer cela tout de suite.»

La Famille LeBlanc envisage de lancer son nouvel album en avril, probablement lors de son spectacle à Burlington au Vermont. Des spectacles sont aussi prévus au Festival du Voyageur à Winnipeg à la fin février et au Québec à l’automne prochain. Les vidéos du calendrier de l’avent peuvent être visionnées en ligne sur différentes plateformes et sur la page Facebook de la Famille LeBlanc.