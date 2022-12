La soprano Suzie LeBlanc finaliste au prix Opus 2023

Le concert De la cour de Louis XIV à Shippagan de Suzie LeBlanc est en lice pour un prix Opus 2023.

Ce concert qui a mis aussi en vedette Vincent Lauzer à la flûte, Marie Nadeau-Tremblay au violon baroque et Sylvain Bergeron au théorbe et guitare baroque, propose des chants traditionnels acadiens et des airs de la cour du XVIIe siècle.

Pour ce récital, la soprano acadienne a choisi des folklores acadiens d’une collection de chansons de Shippagan, recueillie par Dr. J. Dominique Gauthier, publiée dans un recueil aux Presses de l’Université Laval. Ces chants ont été jumelés à des airs baroques de la cour française dans des arrangements inédits pour instruments anciens.

Le spectacle qui a été présenté à Montréal et à Shippagan figure parmi les cinq finalistes du concert de l’année – répertoire multiple. Ce programme a aussi fait l’objet d’un album paru au printemps dernier.

Le Gala des Prix Opus présenté par le Conseil québécois de la musique se tiendra le 5 février à la Salle Bourgie au Musée des beaux-arts de Montréal. Le 26e Gala des Prix Opus récompensera les réalisations marquantes en musique de concert de la saison 2021-2022.

Un total de 28 Prix Opus de même que deux mentions d’excellence et une mention spéciale du Conseil québécois de la musique pour les concerts et les créations webdiffusées seront remis.