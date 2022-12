Quatre noms s’ajoutent au Mur de la renommée de la musique francophone

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Daniel Goguen, Daniel Léger, Marcel Boudreau et le groupe Réveil figurent dorénavant sur le Mur de la renommée de la musique francophone.

Les artistes reconnus ont été honorés le 30 novembre, lors d’une soirée tenue en leur honneur au restaurant Le Paysan de Saint-Antoine.

’est d’ailleurs à cet endroit que se trouve le célèbre Mur.

Le propriétaire des lieux, Roger LeBlanc, a toujours été impliqué localement dans le monde de la musique. Il n’a pas été difficile de convaincre ce joueur de batterie lorsqu’Omer LeBlanc l’a approché avec l’idée d’établir un Mur de la renommée de la musique francophone à Saint-Antoine.

«Omer était impliqué dans la musique avant moi», dit Roger LeBlanc. Le projet a été mis en œuvre en 2014. Le mélomane se rappelle que le premier artiste intronisé a été Frank Maillet. Bien sûr, les Édith Butler, Angèle Arseneault, 1755 et d’autres bien connus figurent déjà sur le mur de son restaurant.

Chacune des photos placées comprend également une courte histoire des artistes intronisés.

Au lendemain de la cérémonie, Daniel Léger était très fier d’avoir été reconnu dans son village natal.

«Ceux qui m’ont inspirés sont là, mentionne-t-il en désignant le lieu sacré. Il y a Frank Maillet, Roch Voisine, Denis Richard, Dany Boudreau et tout ce beau monde. Pour moi, d’être parmi eux, ça me fait chaud au cœur.»

Quand on affirme que Daniel Léger donnerait sa chemise, c’est bien le cas. Il a cédé au Temple de la renommée la première chemise qu’il portait lors de son premier spectacle.

L’auteur-compositeur-interprète a lancé son premier album intitulé La route m’appelle en 2004, à la suite d’un séjour à l’école nationale de la chanson à Granby.

Un cinquième album ayant pour titre Blues et cowboy est le plus récent de l’artiste country acadien. Il compte plus d’une centaine de chansons composées à son actif.

Parallèlement à la musique, Daniel Léger a entamé une carrière cinématographique.

Autres récipiendaires

Pour sa part, le chanteur Daniel Goguen présente des spectacles depuis plus de 25 ans. Le chanteur natif de Cocagne a lancé son premier album en 1999 intitulé Ça continue comme ça.

En 2016, il a remporté le prix Stingray au Festival western de Saint-Tite au Québec. Son enregistrement Un air country figure parmi les 10 meilleurs albums franco-canadiens de l’année 2021.

Marcel Boudreau de Rivière-du-Portage a entamé sa carrière de chanteur à 15 ans. Le 12 avril 1995, il enregistre son premier album avec huit de ses propres compositions intitulé L’Acadie c’est mon pays. Plusieurs de ses compositions portent d’ailleurs sur l’Acadie.

Il est bien apprécié de son public pour son sens de l’humour, sa simplicité et sa facilité à communiquer avec lui.

Réveil est originaire du comté de Kent. Réuni depuis 2007, le groupe est composé de sept personnes: Kevin Arsenault, Nancy Blanchard, Brian Hébert, Richard Bourque, Matt Hayes, Marc Léger et Joey McKinnon. Réveil compte cinq albums à son actif.

En 2019, le groupe a enregistré un album de Noël intitulé Noël par chez nous.

Le groupe musical est devenu un habitué du Festival acadien d’Abram-Village à l’Île-du-Prince-Édouard. Il y était pour la 14e fois cette année. Réveil a également joué à plusieurs reprises aux Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord au Québec.

Les membres de Réveil ont partagé la scène avec plusieurs vedettes tels que la Famille Daraîche, 1755, le groupe de l’heure Salebarbes et Zachary Richard.