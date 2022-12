Des poètes des Maritimes en vedette dans la campagne des fêtes des magasins Simons

Si vous consultez les infolettres des magasins Simons en décembre, il y a de fortes chances que vous tombiez sur les oeuvres de deux poètes du Nouveau-Brunswick. L’écrivain acadien Jonathan Roy qui fait partie de la sélection y voit une occasion unique de faire rayonner la poésie au-delà des frontières de l’Acadie.

La chaîne de boutiques de vêtements québécoise s’est associée à l’organisme Contours de la ville de Québec dédié à la diffusion de la poésie actuelle. L’entreprise commerciale invite sa clientèle à plonger dans l’univers de dix poètes d’un océan à l’autre. La codirectrice de Contours, Vanessa Bell, qui a fait le choix des poètes, explique que ceux-ci proviennent de différentes régions et communautés linguistiques. Parmi eux, on retrouve Félix Perkins d’Edmundston et Jonathan Roy de Caraquet, ainsi que Sue Goyette et la poète autochtone Rebecca Thomas de la Nouvelle-Écosse. Jonathan Roy a donné le coup d’envoi à cette campagne intitulée Décembre en poésie avec son poème À feux doux. Quand il a reçu l’invitation de Contours, l’artiste admet qu’il s’est posé certaines questions sur le fait que sa poésie puisse être associée à une entreprise commerciale, mais la façon dont le projet lui a été présenté l’a séduit.

«Pour moi, c’est un terrain glissant d’associer les arts à l’argent et au capitalisme. Mon écriture est généralement assez anticapitaliste et je n’aurais pas été à l’aise de faire l’apologie de Noël et du temps des fêtes», a-t-il évoqué.

«À aucun moment, on a eu l’impression d’être instrumentalisé comme artiste. Je le vois plus comme une opportunité de rayonnement pour la poésie et de rejoindre plusieurs personnes en dehors du monde de la poésie. Ce qui est tout à fait en accord avec mes valeurs», a exprimé celui qui est aussi directeur du Festival acadien de poésie.

Il précise que sa collaboration avec Simons commence et s’arrête avec cette commande de texte. La thématique Chez nous, chez vous, place à l’effervescence!, l’a interpellé. Jonathan Roy soutient que les poètes ont eu l’entière liberté d’approche et de ton pour leur poème.

En plus de remettre un cachet aux écrivains, un don est offert à un organisme caritatif au choix du poète.

Félix Perkins d’Edmundston – Archives

Les poèmes trouvent écho

Bien que cette campagne poétique puisse sembler inusitée, Vanessa Bell précise que Simons est déjà très impliqué dans la vie artistique des communautés. Celle-ci rappelle que la plupart des grands prix artistiques sont soutenus par des banques, ce qui lui paraît beaucoup plus problématique en termes d’association ou même de valeur. À son avis, ce projet porteur permet de faire en sorte que la poésie rencontre un public beaucoup plus large.

«Depuis ce matin, les retours sur le poème de Jonathan sont reçus par dizaines du côté du Simons. L’écho est pluriel et positif. C’est magnifique de constater qu’une infolettre commerciale puisse être le vecteur d’un si grand engagement envers la langue et la poésie», a-t-elle mentionné.

Entre deux et trois poètes seront diffusés par semaine d’ici au 30 décembre. Les poètes ont été invités à écrire des textes sur le bonheur de vivre ensemble après l’éloignement pandémique. Le poète de Caraquet propose une œuvre nuancée sur l’idée de la fête et la fragilité de ces retrouvailles.

«Comme toujours, j’ai de la misère à voir tout blanc ou tout noir. Même s’il y a une sorte de normalité qui est revenue, il reste que des fois je me sens triste encore de ressentir une espèce de pieds sur le break dans des situations sociales. Je suis convaincu que je ne suis pas la seule personne et que justement le rôle du poète peut aider d’autres gens à mettre des mots sur les sentiments qu’on a en commun.»

Dans son texte qui s’inscrit dans le paysage de la Péninsule acadienne, il reprend un peu les codes de l’invitation et des indications que l’on fournit pour une fête improvisée. On présente aussi une courte biographie des écrivains vedettes.