Trois choeurs réunis pour un concert de Noël à la cathédrale de Moncton

Trois choeurs de la région du sud-est, sous la direction de Rose Marie Bernaquez, se rassemblent afin d’offrir un concert de Noël à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption à Moncton. Ce spectacle mettra en vedette aussi le théorbiste Michel Cardin.

Des chants gospels et spirituals figurent au menu de ce grand concert de trois ensembles dirigés par Rose Marie Bernaquez. Le spectacle réunira 25 choristes des ensembles Aux airs du cap de Cap-Pelé, Aux voix des marées de Moncton et Aux chants du tchai de Kent.

«C’est de la musique sacrée, mais très rythmée et gospel. C’est sûr qu’on va faire deux pièces traditionnelles pour faire plaisir à tout le monde, mais moi j’aime aussi faire des répertoires différents. C’est quand même de la musique de Noël, mais de la musique à laquelle on est un peu moins habitué. Il y en a que c’est méditatif et d’autres pièces très rythmées», a expliqué Rose Marie Bernaquez.

En duo avec Michel Cardin au théorbe, la chanteuse présentera quelques morceaux de l’époque baroque et de la renaissance.

Les deux artistes collaborent de plus en plus depuis quelques années. Après avoir donné des récitals à Saint-Andrews et à Moncton, ils ont quelques projets pour l’avenir, a-t-elle fait savoir.

Le concert est présenté le dimanche 18 décembre à 14h30.