Une joaillière acadienne Julie Williston brille au Salon des métiers d’art du Québec

Ingéniosité et créativité, c’est ainsi que le jury a qualifié le kiosque de Julie Williston au Salon des métiers d’art du Québec. L’artiste joaillière de Moncton a remporté le prix prestigieux de la présentation visuelle parmi les quelque 200 exposants.

La diplômée acadienne de l’École de joaillerie de Montréal en est à sa première participation solo au Salon des métiers d’art du Québec. Près de 200 artistes et artisans professionnels du Québec sont rassemblés au Stade olympique de Montréal jusqu’au 18 décembre.

Julie Williston qui a lancé en 2019 son entreprise de joaillerie artisanale, Minuit Métal, présente ses créations en or et en argent disposées sur de petites structures en argile. Des miroirs et de l’éclairage accompagnent le tout.

«Mon kiosque habite dans mon salon depuis presque deux mois.

J’ai fait de nombreux prototypes pour trouver comment intégrer les pièces en argiles à la structure de mon kiosque afin de présenter mes bijoux à mon image. C’est un peu ça être artiste, on se perd dans notre imaginaire. Là mon travail est mis devant un public qui confirme que je ne suis pas folle!»

Le jury du Conseil des métiers d’art du Québec qui a visité l’ensemble des kiosques lui a décerné le prix de la présentation visuelle pour la conception de son espace. En lui remettant son prix, il a souligné l’ingéniosité et la créativité dont a fait preuve l’artisane dans la conception de son espace. À l’unanimité, le jury a noté que «l’artisane a su mettre en valeur sa production tout en cohérence avec l’aspect épuré et moderne de ses créations.»

Julie Williston qui ne s’attendait pas à recevoir autant d’éloges pour sa présentation visuelle se réjouit de voir que son travail est reconnu par ses pairs et le public. Ayant fondé son entreprise en 2019, l’artiste émergente partage ses œuvres seulement depuis quelques années.

«Premièrement, ça valide ce que je fais, c’est une esthétique qui plaît à d’autres artistes, à un jury et au grand public. Ça fait vraiment du bien de se faire reconnaître et c’est quand même prestigieux de se faire reconnaître par le Conseil des métiers d’art du Québec.»

Son prix inclut aussi une invitation au prochain Salon des métiers d’art en 2023. Ses frais d’exposants seront alors couverts.

Elle espère que cette distinction et la visibilité que cela lui procure lui permettent un jour de faire ce métier à temps plein.

Julie Williston devant son kiosque au Salon des métiers d’art du Québec. – Gracieuseté

Son parcours

Après avoir complété une maîtrise en histoire des femmes et travaillé dans une société de diffusion de communiqués à Montréal, Julie Williston a réorienté sa vie professionnelle. C’est en suivant un cours de joaillerie à Montréal pour le plaisir qu’elle a développé une véritable passion pour la création de bijoux. Après quelques mois, elle a quitté son emploi pour faire des études à temps plein à l’École de joaillerie de Montréal.

Ses bijoux sont des sculptures miniatures explorant les formes et les textures qui peuvent être portées. Elle s’inspire du paysage maritime de sa région natale, des falaises de la baie de Fundy, des vagues, de la marée qui monte et qui descend.

«Tout ce que je fais est vraiment organique. Les gens voient toutes sortes de formes dans mes bijoux, il n’y a rien de littéral quand je fabrique un bijou, je fais juste créer des formes, des ondulations. C’est le fun de voir que tout le monde interprète mon bijou de façon différente.»

Elle travaille avec des métaux précieux, l’or et l’argent pour créer ses bijoux haut de gamme. Elle intègre aussi des pierres précieuses et des objets.

«Je travaille beaucoup la pièce unique, donc je vais prendre des pierres brutes (comme un saphir) et je vais créer un bijou autour.»

Depuis le début du salon, son espace attire l’attention des visiteurs.

«C’est une super belle visibilité et je serai encore ici l’année prochaine.»

Le nom de son entreprise fait référence à ses débuts lorsqu’elle avait un emploi à temps plein et qu’elle travaillait dans son atelier surtout la nuit. En plus de son site web, ses pièces peuvent être vues dans quelques boutiques et galeries à Montréal, à Bathurst et à Saint-Jean.