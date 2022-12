Le Festival Blues d’la Baie dévoile sa programmation principale pour 2023

Le comité organisateur du Festival Blues d’la Baie a dévoilé mercredi le contenu principal de sa programmation 2023.

L’événement musical se tiendra du 27 au 29 juillet au cœur de Petit-Rocher.

Par voie de communiqué, les promoteurs de l’événement ont indiqué qu’il s’agira de la plus importante édition du festival depuis ses débuts en 2016.

Récipiendaire du Prix d’excellence en Tourisme 2023 lors du gala de la Chambre de commerce de Bathurst, le Festival Blues d’la Baie propose trois soirées de performances musicales qui se dérouleront sous le grand chapiteau RH Frenette.

Les mélomanes les plus nostalgiques risquent d’être choyés avec la présentation d’un spectacle hommage à ZZ Top avec le groupe Thunderbird et des Blues Beatles, qui revisitent les plus grands succès du mythique groupe britannique avec des rythmes de blues et de soul.

La musique du monde occupera également une grande place dans l’édition 2023 du festival, avec la présence sur scène de la chanteuse Jazz Cubaine-Canadienne Dee Hernandez, de l’artiste autochtone Dallas Arcand, et de la voix Afro-blues-Hip-hop Joyce N’Sana.

Des spectacles de la formation australienne blues-soul-rock Lachy Doley Group et de la formation de Vancouver Tom Lavin & The Legendary Powder Blues figurent aussi à l’horaire, tout comme ceux des artistes de l’Atlantique Garrett Mason et Campbell & Johnston.

La programmation des spectacles gratuits sera annoncée au début de l’année 2023.

Le comité organisateur du Festival Blues d’la Baie a également annoncé le retour du programme de navette qui sillonnera la région Chaleur, de Belledune jusqu’à Bathurst.

Les billets pour les spectacles sont déjà en vente en ligne au www.bluesdlabaie.com et dans quelques commerces de Petit-Rocher, Beresford et Bathurst.