Roch Voisine, un mordu de la saison des fêtes

Roch Voisine se passionne pour tout ce qui est lié au temps de fêtes, tellement qu’il ne défait pas son sapin de Noël avant la fin mars. À l’approche de cette période de réjouissances, le chanteur et père de famille natif du Madawaska a de multiples projets.

Une émission du temps des fêtes, une nouvelle édition de son album de Noël et la série de concerts Parapapam à la Maison symphonique à Montréal constituent les principaux projets qui animent le chanteur au cours des prochaines semaines.

«Je suis un vrai fan de Noël. J’aime ça les décorations», déclare d’entrée de jeu le chanteur qui anime l’émission Ensemble pour les fêtes sur TV5.

Si vous n’êtes pas encore dans l’esprit des fêtes, vous le serez assurément après avoir visionné cette émission. Pour l’occasion, Roch Voisine reçoit le trio Les Hay Babies qui comme lui a grandi en Acadie et l’auteur-compositeur-interprète québécois Luc de Larochellière. C’est la première fois que cette production met en vedette des artistes du Nouveau-Brunswick.

Le chanteur accueille les artistes invités dans son chalet à Saint-Alexis-des-Monts dans un décor des fêtes aux côtés du foyer et d’un sapin chargé de décorations. L’ambiance est chaleureuse, conviviale, intimiste, alternant chansons et confidences sur les Noëls d’antan et les souvenirs de famille.

Chacun raconte comment se passait le temps des fêtes dans leur enfance.

Le chanteur confie qu’il a eu «la piqûre de Noël» quand il était très jeune. Chorale, messe de minuit, jeux et souper en famille dans la maison de ses grands-parents. Dans son costume de Père Noël, son grand-père passait de maison en maison pour distribuer des cadeaux aux enfants du village. La crèche à l’extérieur, la messe de minuit, le retour de la parenté des États-Unis font partie de ses plus beaux souvenirs.

«Mes histoires de Noël, c’est surtout des histoires brayonnes. Ça a toujours été chez mes grands-parents à Saint-Basile. Moi Noël c’est le Nouveau-Brunswick avec des tonnes de neige», raconte le chanteur qui est un passionné de motoneige.

Tour à tour, les Hay Babies et Luc de Larochellière racontent aussi les Noëls de leur enfance. Par le biais du jeu du flocon, les artistes revisitent des chansons d’hiver, certains classiques, des pièces un peu moins connues du répertoire des fêtes et même une chanson pour le Noël des campeurs. Olivier Laroche les accompagne en musique. L’émission est réalisée par Luc Sirois et produite par Inter-Muses Productions.

«C’est très intéressant parce que ce n’est pas juste 15 tounes en ligne. Il y a des explications entre les chansons et des histoires. Au niveau musical, on n’est pas resté dans les grands classiques de Noël. Un petit peu, mais on va dans des chansons de Noël que moi j’ai écrites et que les Hay Babies ont apportées», explique Roch Voisine.

Le chanteur a suivi un peu le parcours des Hay Babies depuis leur début. Il les avait rencontrées aux festivités de l’Association de la musique de la côte Est à Moncton, il y a plusieurs années.

C’était à leurs débuts. Pour se faire connaître, elles avaient offert des prestations impromptues dans l’ascenseur de l’hôtel. Roch Voisine les avait alors croisées lors d’une de ces prestations.

«C’était vraiment drôle. J’ai dit wow quelle bonne idée! Elles pensent vraiment à l’extérieur de la boîte, elles ne sont pas comme les autres, leur musique est très personnalisée.»

En regroupant Luc de Larochellière et les Hay Babies, il estime qu’il s’agit d’un beau mélange hétéroclite de Noël. Celui-ci rappelle que la chaîne TV5 peut rejoindre 100 millions de francophones à travers le monde.

Roch Voisine, les Hay Babies et Olivier Laroche dans l’émission Ensemble pour les fêtes. – Gracieuseté: TV5 Les Hay Babies sont en vedette dans l’émission Ensemble pour les fêtes avec Roch Voisine. – Gracieuseté: TV5

Albums et concerts

Le célèbre chanteur édite à nouveau son album de Noël en français paru en 2000. «C’est ce qui est sorti il y a 22 ans. Depuis ce temps, j’ai réécrit des chansons de Noël.»

Le spectacle Parapapam qui réunira Roch Voisine, Guylaine Tanguay, l’Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction d’Alexandre Da Costa et les Petits chanteurs du Mont-Royal sera à l’affiche de la Maison symphĥonique de Montréal du 26 au 31 décembre. C’est un grand concert avec plus de 50 musiciens et 125 choristes sur la scène. Quand le chanteur néo-brunswickois a reçu l’appel des producteurs, il a été emballé par le projet d’autant plus qu’il souhaitait donner des concerts de Noël. Les grandes voix offriront un voyage en musique dans le monde féerique de Noël, chants classiques, pièces incontournables et populaires du temps des fêtes.

En 2023, le chanteur reprendra sa tournée anniversaire Americana au Québec et en Europe. Il ne sait pas encore quand il pourra se produire au Nouveau-Brunswick, rappelant que l’inflation frappe durement l’industrie du spectacle.

L’émission Ensemble pour les Fêtes avec Roch Voisine sera diffusée le 17 décembre à 21h sur TV5.