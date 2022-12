Harmonie Codiac: une tradition de plus d’un siècle

À l’aube de son vingtième anniversaire, l’Harmonie Codiac du Grand Moncton célébrera Noël dans un concert à Dieppe. Animé par un

esprit communautaire, l’orchestre qui regroupe une vingtaine de membres de 12 à 85 ans est à la recherche de nouveaux musiciens afin d’assurer sa pérennité.

Comme l’explique la présidente de l’Harmonie Codiac, la tromboniste Sophie Cormier, la tradition des orchestres d’harmonie dans le Grand Moncton remonte au début du XXe siècle. Celle qui a joint les rangs de l’Harmonie Codiac en 2017 estime que ce genre d’ensemble se veut accessible tant pour le public que pour les musiciens qui ont envie de continuer à jouer d’un instrument après l’école secondaire.

«Comme moi je ne suis pas une musicienne professionnelle. J’ai joué du trombone à l’école secondaire et quand je suis revenu à Moncton on m’a invité à jouer dans l’harmonie.»

L’ensemble qui existe depuis 2003 regroupe essentiellement des instruments à vent et des percussions. C’est le même type d’orchestre que les harmonies scolaires. Sophie Cormier précise que l’Harmonie Codiac ouvre ses portes à tous les musiciens, peu importe leur niveau.

Certains sont des musiciens semi-professionnels tandis que d’autres n’ont pas touché à un instrument de musique depuis plusieurs années.

«Ce sont souvent des gens qui étaient dans l’harmonie de leur école et comme adulte, ça leur permet de continuer parce que le type d’instruments dont on joue ne peut pas vraiment se jouer tout seul dans notre coin. Même si ça a été fondé en 2003, techniquement c’est la continuité des harmonies dans la région depuis 1910, 1915.»

Dirigé par Justin Guignard, enseignant de musique à l’École Mathieu-Martin, l’ensemble qui est aussi une œuvre de charité est régulièrement invité à se produire dans des événements communautaires tels que le Jour du Souvenir.

L’ensemble ne s’est pas produit en spectacle depuis le début de la pandémie. Ce sera donc un retour sur scène, vendredi soir, lors de leur concert de Noël. Ils interpréteront des pièces populaires et classiques de la saison des Fêtes. Sophie Cormier ajoute qu’il s’agit de retrouvailles très spéciales pour eux.

«C’est un peu un renouveau. De un, nous voulons que les gens viennent à nos concerts, de deux, il faut rebâtir notre harmonie parce qu’il y a certaines personnes plus âgées qui n’ont pas pu revenir. On veut que les gens du Grand Moncton sachent qu’on existe et que s’ils veulent jouer d’un instrument, ils peuvent nous joindre.»

Le concert présenté dans une atmosphère décontractée se veut un événement familial. Le concert a lieu à l’auditorium de l’école Mathieu-Martin à Dieppe ce vendredi 16 décembre à 19h.