Hymne à l’espoir d’Édith Butler dans un livre d’art

Plus de 40 ans après avoir vu le jour, la chanson Hymne à l’espoir d’Édith Butler et Lise Aubut, composée pour le peuple acadien, renaît dans une nouvelle forme, celle d’un livre magnifiquement illustré par l’artiste Marianne Chevalier.

Hymne à l’espoir est le troisième titre à paraître dans la collection Les grandes voix des Éditions Les 400 coups. Quand les hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque et J’en appelle à la poésie de David Goudreault sont les deux autres titres. Édith Butler se retrouve donc en très bonne compagnie. En voyant le livre, celle que l’on surnomme «la mère de la chanson acadienne» a été éblouie. Elle en est très fière.

«Du moment que des paroles sont publiées, ça devient éternel à moins que la terre et l’humanité disparaissent au complet», a exprimé la chanteuse dont l’ensemble de l’œuvre a fait son entrée au Panthéon des auteurs compositeurs et compositeurs canadiens en 2019.

Quand la maison d’édition l’a approchée pour faire ce livre, elle a été surprise, mais pas tant que ça en raison de l’histoire incroyable de cette chanson. Écrite par Lise Aubut sur une de ses mélodies, la chanson est parue en 1978. Une chanson qui va devenir «le vaisseau amiral de son répertoire», mentionne le réalisateur et animateur radio André Roy dans la postface du livre. La chanteuse raconte que ce chant a été composé d’abord pour un concours lancé par la Société nationale de l’Acadie qui cherchait un nouvel hymne pour le peuple acadien afin de remplacer l’Ave Maris Stella.

«Moi j’avais présenté cet hymne-là et c’était un hymne pour le peuple acadien, mais ensuite, ils ont changé d’idée, ils ont traduit l’Ave Maris Stella, alors nous on a gardé l’hymne et puis cet hymne-là a voyagé avec les chorales (dans le monde)», a expliqué en entrevue Édith Butler.

Ce chant universel porteur d’espoir et de liberté est toujours aussi vibrant d’actualité. Il a traversé les frontières et a été traduit dans plusieurs langues, dont l’allemand, l’hébreu, l’arabe et l’espagnol. D’autres peuples se reconnaissent dans cette chanson. Édith Butler souligne qu’elle a été chantée en arabe et en hébreu en Palestine. Le missionnaire acadien Raoul Léger qui l’a traduite en espagnol l’a transportée dans ses bagages en Amérique latine où elle était entonnée par des paysans. Aujourd’hui, elle est encore chantée, sans trop savoir sa provenance.

«C’est une chanson qui est partie par elle-même, puis elle se promène, elle voyage. C’est vraiment un hymne qui est devenu universel et moi j’aime ça parce que ce sont nos bébés, nos bébés qui voyagent et qui n’arrêtent pas. Nous on va arrêter, mais cet hymne-là va continuer.»

La chanteuse qui avait participé à la COP 22 (Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques) à Marrakech au Maroc en 2016 a vécu une expérience fabuleuse. Pendant un concert qu’elle donnait où une interprète berbère assurait la traduction, elle a chanté Hymne à l’espoir entourée d’une centaine d’enfants brandissant des drapeaux de leurs pays respectifs. La réaction du public a été immense.

«C’est plus qu’une chanson, c’est un message profond qui est universel et chaque tableau que la peintre a fait (dans le livre), je retrouve d’autres choses dans son imaginaire à elle. En plus, la chanson a rejoint une autre forme d’art par l’imaginaire de cette artiste qui a fait ces tableaux.»

Marianne Chevalier, artiste visuelle et illustratrice dans les domaines de la culture et des livres jeunesse, a réalisé des peintures abstraites et délicates interprétant ainsi le texte de la chanson.

Des textes élogieux

Le livre comprend aussi des textes éclairants et élogieux signés par André Roy et l’auteure-compositrice-interprète française Marie Paule Belle, une amie de longue date de l’artiste acadienne.

«Je pleurais quand j’ai lu son texte parce que c’est tellement incroyable. Ce n’est pas moi qui lui ai demandé d’écrire ce texte.»

Elle connaît aussi André Roy depuis longtemps. Le réalisateur qui suit son parcours depuis ses débuts lui a consacré une émission en 2015.

«Quand j’ai vu le texte qu’il a fait, j’en suis tombée par terre. Je ne sais pas tout ça. Je suis à la campagne, dans le bois, je sors faire mes spectacles, je fais ma petite lutte toutes les fois que j’ai la chance d’être à la télévision ou à la radio, je parle de langue française, de la culture et des Acadiens. Je fais ça sans brouhaha, mais je continue ma lutte tout le temps depuis l’âge de 5 ans», confie-t-elle.

L’artiste se passionne pour l’histoire de l’Acadie et de ses ancêtres.

«De savoir d’où je viens a fait de moi qui je suis aujourd’hui», évoque-t-elle.

André Roy conclut son texte de cette façon. «Et si elle porte ses ancêtres en dedans, fille de l’Acadie tatouée au présent, son cri est un Hymne à l’espoir permanent.»

La fille de Paquetville qui a soufflé ses 80 chandelles en juillet dernier a plusieurs projets pour l’année 2023, dont une tournée de spectacles qui reprendra de plus belle au printemps.