Transmettre le plaisir de la création chorégraphique

Connaissez-vous des chorégraphes néo-brunswickois? Très peu ou pas du tout répondent la plupart des gens, note la directrice artistique des Chantiers de création, Chantal Cadieux, qui cherche à mettre en valeur ce champ d’expertise depuis 42 ans.

Généralement, on peut nommer des auteurs, des comédiens, des artistes visuels, des cinéastes et des chanteurs acadiens, mais quand ça vient aux chorégraphes, c’est une autre histoire, soulève la directrice de la compagnie DansEncorps, Chantal Cadieux.

«À tout le monde que je demande nommez un chorégraphe néo-brunswickois que vous connaissez, y a personne qui peut nommer quelqu’un.»

Pourquoi est-ce ainsi? C’est que la création en danse n’est pas développée au Nouveau-Brunswick. Et pourtant, chaque petite ville a son école privée de danse, mais la création n’est pas nécessairement valorisée, estime celle qui œuvre dans ce domaine depuis plus de 40 ans.

«Ce n’est pas développé, on n’en parle pas à l’école, il n’y a pas de danse à l’école. On fait des compétitions sportives en danse, c’est de l’acrobatie, ce n’est pas la création qui est en valeur, c’est l’habileté à représenter.»

Souvent, les artistes qui veulent poursuivre une carrière dans le domaine de la création chorégraphique s’exilent pour aller étudier dans des écoles de danse professionnelles. Depuis les débuts de la compagnie, Chantal Cadieux tient à bout de bras Les Chantiers de création. Elle est pratiquement la seule école de la province à offrir ce programme de mentorat de 14 semaines qui permet à de jeunes danseurs de créer leur propre chorégraphie et de traverser toutes les étapes de la création jusqu’à la performance sur scène.

La directrice artistique et mentor souhaiterait que ce projet s’étende à toute la province un peu à l’image du concours Accros de la chanson de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB). Elle a d’ailleurs entrepris des démarches dans ce sens cet automne en offrant des ateliers à une soixantaine d’élèves dans le cadre du nouveau projet En scène initié par cette même fédération.

Un programme diversifié

La nouvelle mouture des Chantiers de création à Moncton propose neuf chorégraphies interprétées par 23 artistes de la danse de 12 à 28 ans. Selon Chantal Cadieux, c’est très diversifié comparativement aux années précédentes.

«Pour moi, cette année en rétrospective des années antérieures, il y a beaucoup plus de singularité entre les pièces.»

Une parodie d’un Music-hall, des pièces hip-hop, des solos très contemporains incitant à la réflexion et une chorégraphie sur une chanson francophone à texte figurent parmi les pièces au programme.

«Le jury était épaté de voir la diversité dans les propositions. Cette année, on a toutes sortes d’univers.»

Des thèmes comme le plaisir de danser, la solitude, le rapport avec l’au-delà, la vie après la mort et la petite voix intérieure sont abordés par les jeunes chorégraphes dans des solos, duos, quatuors et autres pièces de groupe.

Le jury formé de Philip André Collette et Julie Goguen Carpenter qui a suivi l’ensemble du processus de création des danseurs décernera ses trois prix coups de cœur à la fin du spectacle. Les récompenses visent surtout à valoriser le cheminement des créateurs au cours des 14 semaines du programme.

«Nous voulons être non compétitifs, mais nous voulons aussi encourager le travail bien fait et le fait d’aller jusqu’au bout et de proposer des projets qui sont singuliers.»

Chantal Cadieux précise que les prix apportent souvent une valeur supplémentaire dans les demandes de bourses des artistes.

Les neuf chorégraphies fraîchement achevées seront présentées en grande première ce dimanche 18 décembre à 15h au théâtre l’Escaouette à Moncton. Le spectacle comprend aussi quelques numéros supplémentaires et une discussion avec les artistes.