Après avoir vécu l’enfer, Sylvie LeBlanc retrouve le bonheur grâce à l’art

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Après avoir vécu l’enfer pendant des années, Sylvie LeBlanc de Memramcook s’est tournée vers ce qui a toujours fait son bonheur. Il se résume en un seul mot: l’art.

L’artiste est une battante. C’est le moins qu’on puisse dire. Elle est sobre depuis sept ans et trois mois. Il lui a fallu du temps avant de parler ouvertement de son vécu plus sombre. Ce n’est pas son sujet de prédilection.

Que ce soit la photographie, la peinture ou le dessin, Sylvie LeBlanc a toujours été attirée par les arts. En grandissant, elle voulait se diriger vers ce domaine.

Entretemps, la vie s’est chargée de lui faire prendre une autre direction. Elle a perdu beaucoup de personnes autour d’elle, ce qui n’a pas aidé sa cause pour la suite des choses.

«J’avais de la misère à vivre avec le deuil», confie celle qui en a vécu beaucoup dans sa famille.

L’art a été relégué aux oubliettes durant un certain temps, mais elle faisait un peu de photographie. Elle s’est aussi inscrite en conception graphique au Collège communautaire de Miramichi.

«Je n’ai pas fini. Il me manquait un cours», admet celle qui a essayé de travailler dans ce domaine et a tenté de compléter son cours en ligne, mais en vain.

Elle a décroché un emploi à l’Hôpital de Moncton dans un domaine différent, et y travaille depuis 19 ans, à titre d’assistante de laboratoire.

Pendant son calvaire, elle dit avoir vécu 13 années avec un homme narcissique.

«C’est lui qui m’a introduit à la drogue, à des choses que je n’avais jamais essayées avant. La drogue, l’alcool, n’importe quoi. Je ne pouvais juste pas en avoir assez», témoigne-t-elle.

Après une période très difficile, elle a trouvé refuge chez ses parents qui ne l’ont jamais abandonnée.

Elle a ensuite entamé un long processus de reconstruction, malgré les embûches qui se sont présentées en cours de route. Elle pensait pouvoir se prendre en main, seule, mais ça n’a pas fonctionné.

Elle s’est jointe à un groupe de soutien. Pendant quatre ans et demi, à un rythme de trois rencontres par semaine, en plus des camps de ressourcement et des conférences, elle a trouvé la force pour s’en sortir, mais est retombée dans le piège.

L’Acadienne est allée au Centre de traitement des dépendances à Saint-Jean. À sa sortie, puisqu’elle avait réglé son problème de dépendance aux drogues dures, elle croyait être en mesure de prendre un verre et fumer un petit joint sans trop d’effets secondaires. Or, elle a rechuté.

Selon elle, le problème de dépendance n’est pas facile à comprendre.

«Le monde qui n’a pas de dépendance et qui peut prendre juste une ou deux bières ne comprend pas ceux qui abusent et ne peuvent pas arrêter.»

Pendant quatre semaines, elle a vécu au centre de désintoxication de Campbellton. Elle avoue avoir été chanceuse d’y entrer.

«C’est ça le problème, les ressources sont limitées», indique-t-elle.

Cette période au centre de désintoxication de Campbellton a été salutaire.

«Je me suis fait des amies pour la vie. On se parle encore», déclare-t-elle.

Parlons d’arts

Sylvie LeBlanc a redécouvert son monde des arts il y a environ huit ans. Au cours d’une journée à la plage, elle a vu des coquillages qu’elle a agencés pour façonner une fleur.

«Ç’a commencé de là», affirme-t-elle.

Lorsqu’elle fréquentait les groupes de soutien, les personnes ressources lui disaient: «Pense à ce que tu aimais lorsque tu étais jeune, et essaie de faire ça de nouveau. Ça m’a aidé et j’ai aidé beaucoup de monde avec cette idée», assure-t-elle.

Sylvie LeBlanc confesse que ses parents lui ont sauvé la vie parce que son père a une âme artistique. Il dessine beaucoup. Il a aménagé une section dans son garage où sa fille artiste peut travailler.

Elle a commencé à créer, a fait une première exposition qui n’a pas été très lucrative il y a environ sept ans. Elle n’a rien vendu.

«J’étais découragée, j’ai continué et j’ai essayé de nouveau, dévoile-t-elle. Après ça, mon père a vu que ça me faisait du bien.» Il lui a bâti un petit atelier. «J’en ai deux tout de suite», dit-elle.

L’artiste s’est mise à faire de plus en plus d’expositions. Elle s’est sentie valorisée dans ce qu’elle faisait.

«Chaque année j’évolue, et j’ai beaucoup d’idées, dévoile-t-elle. C’est rendu que je travaille avec des roches, du bois et là je suis dans le métal.»

En fait, sa matière première est composée entre autres de roches, bois, vaisselle de mer, métaux et matériaux recyclables. Elle aime recycler et ne jette pratiquement rien. Son souci du détail rend son produit unique.

Que ce soit à la plage ou ailleurs, elle trouve beaucoup de cœurs partout où elle va. Ce symbole fait dorénavant partie de sa signature.

Sylvie LeBlanc rêve du jour où elle pourra travailler seulement à temps partiel, et profiter de son art qui lui permet de s’exprimer et de vivre pleinement.