La mélodie du bonheur: l’Acadien Éric Thériault recruté par Gregory Charles

Éric Thériault qui figure parmi les têtes d’affiche de la nouvelle production québécoise de La mélodie du bonheur est ravi de renouer avec le théâtre musical. Le ténor acadien incarne Max Detweiler, l’ami de la famille von Trapp.

Dans une mise en scène de Gregory Charles, La mélodie du bonheur est à l’affiche du théâtre Saint-Denis à Montréal jusqu’au 14 janvier.

«C’est beaucoup de bonheur parce qu’après deux ans de pandémie et de presque rien du tout, là je renoue avec ma carrière dans un beau projet. Il y a des gens talentueux sur ce projet-là», a exprimé le chanteur lyrique au cours d’un entretien téléphonique.

Cette relecture de la célèbre comédie musicale est présentée en français, avec quelques représentations en anglais. L’artiste natif d’Anse-Bleue dans la Péninsule acadienne joue à la fois dans le spectacle en français et en anglais. Ce contrat lui est arrivé de façon impromptue comme un beau cadeau. Il n’a pas eu à auditionner pour obtenir le rôle.

«Gregory Charles m’a appelé à la fin août. Il m’avait vu dans un contrat à l’opéra de Québec, il y a trois ou quatre ans, puis c’est un personnage qui était comme similaire à Max Detweiler et il était resté avec ça dans sa tête et il m’a offert le rôle tout simplement.»

Après avoir joué dans le drame historique Louis Mailloux, il rêvait de toucher à nouveau au théâtre musical. Avant d’être chanteur, Éric Thériault voulait devenir comédien.

«Je m’étais toujours dit que ce serait vraiment le fun d’en refaire parce que j’avais eu beaucoup de plaisir justement à cause de la place qui est donnée aux textes parlés.»

Dans le film, le personnage de Max Detweiler ne chante pas, mais dans la comédie musicale créée en 1959, sa voix se fait entendre dans des ensembles avec la baronne, le capitaine et les enfants. Et c’est justement l’adaptation scénique du livre que revisite Gregory Charles.

«Ces ensembles-là ne sont pas connus par la majorité des gens, mais ils sont très beaux et ils font avancer l’histoire beaucoup.»

Éric Thériault souligne que la vision du metteur en scène est très opératique, à l’image de la tradition des anciennes comédies musicales. Le choeur des religieuses comprend d’ailleurs dix chanteuses, dont la Néo-Brunswickoise, Maude Cyr Deschênes. Celle-ci est également la substitut du personnage de Liesl von Trapp.

«Au niveau musical, c’est très impressionnant. Les deux chanteuses qui jouent Maria en anglais et en français sont toutes les deux chanteuses d’opéra, mais il y a un mélange. Il y a des gens qui viennent aussi du chant populaire comme Maude Cyr Deschênes qui fait du jazz. Je trouve qu’il a réussi à amalgamer tout ça et ça sonne vraiment bien.»

Éric Thériault qui a chanté dans plusieurs opérettes estime que ce rôle un peu comique lui va comme un gant. Même si cette oeuvre date de plus 60 ans, elle est toujours aussi pertinente aujourd’hui, estime le chanteur qui fait un parallèle avec la guerre actuelle en Ukraine.

Éric Thériault dans La mélodie du bonheur. – Gracieuseté: Éric Myre

L’importance de la musique

Dans cette nouvelle version, la musique devient en quelque sorte le personnage central, avance l’artiste lyrique. Même quand les textes sont parlés, il y a toujours une petite musique en filigrane, sauf quand apparaît le capitaine von Trapp, ce dernier ayant banni la musique de sa vie depuis la mort de sa femme.

«Puis tout d’un coup quand il devient amoureux de Maria, il commence à avoir de la musique», poursuit-il.

La production fait appel à plusieurs éléments technologiques avec de grandes toiles et des projections permettant ainsi de changer de lieu facilement. Si la réception du public est extraordinaire depuis le début des représentations, celle de certains médias est plus mitigée, bien qu’on souligne chaque fois le talent remarquable des interprètes. La critique du Devoir qualifie cette relecture de «sensible, moderne et soignée».

L’Acadien ajoute que Gregory Charles lui a laissé beaucoup de liberté dans son approche et la construction du personnage. Il l’a encouragé à chanter comme il le fait habituellement. Des représentations sont prévues presque tous les jours jusqu’au 14 janvier.

Éric Thériault admet que le défi est de taille surtout quand il doit jouer deux spectacles le même jour, un en français et un en anglais.

«Ça a été le défi de l’apprendre dans les deux langues et de la jouer dans les deux langues avec des interprètes différents. Ce n’est pas tout à fait le même show en anglais qu’en français.»

Après Montréal, La mélodie du bonheur sera présentée à nouveau en août et septembre à la salle Albert-Rousseau à Québec.