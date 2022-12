Les Gars du Nord ont réussi à recréer la magie des Fêtes

Les Gars du Nord ont convié le public à une véritable veillée du temps des fêtes, éveillant beaucoup de souvenirs. Salué par une vibrante ovation au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook, qui était bondé, les sept musiciens et chanteurs terminent leur tournée après 27 représentations au Nouveau-Brunswick et au Québec.

Sur la scène, pas de guirlandes, ni de sapin de Noël, mais un décor de caisses de bois et de lanternes rouges accompagnant ainsi les Gars du Nord dans leur univers folk, acoustique, avec des chansons bien étoffées livrées avec conviction où les harmonies vocales priment. Guitares, violons, mandolines, banjo, percussions sont à l’honneur.

«Ce sont des souvenirs du temps des fêtes familiales, c’est ce qu’on essaie d’éveiller. On a créé des histoires qui rappellent beaucoup mémères, pépères, puis mon oncle et ma tante», souligne en entrevue Danny Boudreau qui se fait appeler affectueusement «big daddy» par les autres membres du groupe.

Ils interprètent principalement des compositions originales et quelques classiques du temps des fêtes comme Minuit Chrétien qui a été acclamé par le public. La formation en est à sa première tournée depuis que Jean-Marc Couture les a quittés pour rejoindre La Chicane. Trois nouveaux musiciens Nicolas Basque, Danny et Mike Bourgeois ont rejoint la formation. Les spectateurs interviewés adorent la nouvelle formule. Depuis neuf ans, ce spectacle est devenu un classique de la saison des fêtes. Certaines personnes reviennent année après année.

«Je m’étais dit je pense que je vais sauter cette année, mais quand j’ai su qu’il y avait une nouvelle formule, je me suis dit je ne peux pas manquer ça et je suis très content d’être venu», a affirmé Jean LeBlanc qui a vu tous leurs spectacles depuis neuf ans. Il s’est dit comblé, soulignant leur belle complicité sur scène et la qualité du choix de leurs chansons.

Le groupe fait de plus en plus de compositions originales. Le public a été touché par leur interprétation et les harmonies vocales.

«Ce sont des voix d’ange. Les fêtes commencent à partir de ce soir», a exprimé une autre spectatrice, Nancy L’Italien.

«C’est différent parce que Jean-Marc [Couture] n’est plus là, mais on est pas mal content de l’ajout de Nicolas Basque et des deux musiciens. Je les ai vus deux fois avant. Les voix c’est exceptionnel, les compositions originales viennent chercher nos traditions. Ça nous touche», a commenté Dorine LeBlanc.

Aussi de Memramcook, Shirley Gaudet, une anglophone qui comprend bien le français, adore leurs chansons, les rythmes et la personnalité des musiciens. C’est aussi un spectacle qui attire les familles comme en témoigne le jeune Benoît Belliveau, 9 ans, qui a vu les Gars du Nord deux fois en spectacle. «J’aime leur style, puis j’aime la manière qu’ils chantent. Je les trouve comiques», a-t-il mentionné.

Un voyage dans le temps

Sur scène, le groupe navigue à travers différentes émotions, allant de la fête à la nostalgie en passant par l’humour, les souvenirs d’enfance, les contes, alliant ballades touchantes, folklores et chansons à répondre. Wilfred LeBouthillier s’avère un excellent conteur, faisant souvent le lien entre les pièces. Danny Boudreau confie que la fin de la tournée les rend un peu émotifs.

«Quand on dit que c’est une deuxième famille, ce n’est pas des blagues, c’est vrai parce qu’on passe tellement de temps ensemble. Les nouveaux membres ont bien intégré l’univers des Gars du Nord parce que c’est un peu farfelu tout ça. On les aime bien gros et ça apporte le show tellement ailleurs.»

La tournée 2022 est la plus grande qu’ils ont faite jusqu’à maintenant, ayant rejoint environ 10 000 spectateurs. Partout, il y a eu de bonnes assistances, au dire du chanteur de Petit-Rocher. Le théâtre du Monument-Lefebvre était rempli à 90% de sa capacité, mercredi soir, et pour leur ultime spectacle au Théâtre Capitol à Moncton, jeudi, c’est pratiquement complet.

«Ça a été extraordinaire. C’est notre plus grosse tournée en neuf ans et au lieu de s’essouffler, ça augmente chaque année. Ça nous fait plaisir que les gens soient au rendez-vous comme ça.»

Ils ont offert aussi deux nouvelles chansons de leur troisième album qui sortira en février prochain. Ce sont des pièces festives baignant dans l’univers maritime, influencé par les traditions acadiennes, irlandaises, celtiques, country, évoquant des groupes comme Great Big Sea, Suroît ou encore Soldat Louis. Les Gars du Nord rassemblent aussi le chanteur Maxime McGraw et le violoniste Jean-Frédéric Lizotte qui insufflent une belle énergie à la formation.