Coco Belliveau: vivre avec le trouble du spectre de l’autisme

Comment annoncer qu’on a reçu un diagnostic du trouble du spectre autistique? Une question à laquelle a mûrement réfléchi l’humoriste Coco Belliveau qui se sent maintenant en confiance pour en parler publiquement afin de partager ses connaissances et briser les stéréotypes. L’artiste native de Grand-Sault songe même à aborder ce sujet dans ses spectacles.

Il y a environ un an, l’humoriste, qui consulte des psychologues depuis des années, a obtenu ce diagnostic à la suite d’une série de tests passés dans une clinique spécialisée en neuropsychologie.

«Souvent pour le spectre de l’autisme, surtout les femmes, c’est vraiment compliqué de se faire diagnostiquer parce que beaucoup des indicateurs se trouvent aussi dans les symptômes d’autres troubles, comme l’anxiété, le TDA et j’en passe», a expliqué l’humoriste en entrevue.

En apprenant son diagnostic, elle a ressenti un soulagement. Enfin, elle a obtenu une réponse à une longue quête personnelle, lui permettant ainsi d’aller chercher des outils taillés spécifiquement pour sa condition.

L’humoriste a toujours senti qu’elle vivait un genre de décalage dans la société. Elle a fait beaucoup d’efforts pour compenser et apprendre les codes sociaux.

«Je suis une personne quand même intelligente et je suis capable à un certain degré de sembler comme si ce n’est pas difficile. Un peu comme le syndrome du canard, je suis vraiment en train de forcer pour que tout fonctionne, mais personne ne voit les petites pattes qui s’agitent en dessous de l’eau.»

Celle-ci rappelle que ce trouble neuro-développemental est large et qu’il peut prendre différentes formes. Pendant longtemps, elle ne se reconnaissait pas vraiment dans l’image de l’autisme, souvent associée à l’homme. C’est que le spectre de l’autisme a été plus souvent étudié chez l’homme que chez la femme, note l’humoriste. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes associés à ce trouble.

«Tout le monde est très différent. Il y a des personnes qui vont être capables d’être très sociales, et que ça va les épuiser, tandis qu’il y a des gens qui ne sont pas capables du tout d’être social. C’est juste deux réalités inversées.»

Sa passion pour l’écriture l’a aidé à traverser des défis. Elle s’est trouvée aussi des façons de fonctionner socialement.

Le partage des connaissances

Depuis un an, elle lit beaucoup sur le sujet et apprend toujours de nouvelles choses. Elle revisite un peu aussi les différents scénarios de sa vie, réalisant ainsi pourquoi elle a agi parfois de telle façon. S’estimant encore fragile et par crainte de jugement, elle a attendu quelque temps avant de partager cette nouvelle sur les médias sociaux.

«Ma plus grande passion dans la vie, c’est le partage de la connaissance, je ne me vois pas garder ça pour moi, mais aussi il faut que je me sente prête. C’est pour ça que j’ai attendu, mais je suis prête à partager mes réflexions.»

Celle qui a abordé des sujets sensibles dans ses spectacles, tels que la grossophobie, l’estime de soi, la santé mentale et l’identité de genre s’est donné comme mission artistique d’ouvrir la conversation pour sensibiliser les gens. Elle confie qu’elle aurait aimé avoir quelqu’un comme elle qui lui parle de ces sujets quand elle était plus jeune.

Comme son humour a toujours été basé sur sa perspective de la vie, inévitablement, le spectre de l’autisme risque de teinter son écriture. Elle a commencé à tester quelques blagues sur le sujet, sans en faire de grands monologues, seulement par bribes, devant des petits auditoires.

«Je vais définitivement écrire sur ce sujet, mais ça ne change pas ma façon d’écrire de l’humour. Quand on arrive sur scène, les gens ne peuvent pas sentir que ça te dérange. On est leur guide et on est responsable qu’ils se sentent bien surtout en humour. Oui, on peut aller dans des zones plus “dark”, mais il faut avoir un certain contrôle là-dessus puis quand on est trop émotif, ça rend la tâche extrêmement difficile. Moi j’attends tout le temps d’être en acceptation de moi-même, d’être préparé, parce que le public peut être très difficile.»

Coco Belliveau qui a commencé l’écriture d’un nouveau spectacle sera aussi du Gala Juste pour rire animé par Rosalie Vaillancourt. Il sera diffusé sur la chaîne Noovo le 19 février à 21h. L’artiste a aussi fait paraître un mini album de rap intitulé Succès souvenirs ’91.