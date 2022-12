La Patente commence à songer à vivre de sa musique

Les membres du groupe La Patente auront sans doute des décisions déchirantes à prendre avant longtemps s’ils continuent à connaître autant de succès.

Les quatre musiciens du Madawaska auront peut-être à choisir entre une carrière à temps plein avec le groupe ou continuer à tenter de concilier leur carrière avec un boulot à temps plein.

La formation acadienne accumule les prix et les succès depuis plusieurs mois.

En 2022, La Patente a remporté trois prix lors de la FrancoFête en Acadie, en plus de mériter trois nominations aux prix de Musique NB.

Le chanteur Marc Collechio reconnaît que La Patente arrive lentement à la croisée des chemins.

«Ça devient de plus en plus compliqué d’avoir des journées de congé. C’est difficile de trouver un équilibre. Oui, éventuellement, ce serait plaisant de vivre de notre musique. On verra ce qui va arriver», raconte celui qui joue aussi de la guitare.

«Ce ne sont pas tous les employeurs qui vont te donner deux mois de congé. Pour le moment, on prend au jour le jour et nos employeurs sont assez flexibles.»

Les trois autres membres de la formation brayonne (Mathieu Émond, au banjo, Marc-André Godin à la contrebasse et Jeremy Ouellette à la batterie), sont des enseignants.

Le chanteur de 36 ans, lui, est livreur de courrier à Fredericton.

«Je me promène en camion et j’écris des chansons entre deux livraisons. Une chanson, ça commence souvent juste avec une phrase. J’aime mieux me voir comme un conteur.»

Avec deux filles à la maison (de 7 et 11 ans), il doit trouver du temps pour sa musique, tout comme ses collègues d’ailleurs.

«C’est pour ça que les grands-parents existent! Avec le travail, les enfants et la musique, il n’y a rien de facile», précise-t-il..

«On essaie de profiter de chaque moment. Nous sommes tous dans la trentaine ou la jeune quarantaine. On est choyé d’avoir la chance de vivre quelque chose comme ça à notre âge. Mais il faut dire qu’on a bûché pas mal aussi pour en arriver là.»

Le groupe est né en 2020 et son premier album, L’illusion d’la perfection, est paru en 2021 sur l’étiquette Le Grenier musique.

«Ce qui nous motive, ce ne sont pas les prix, c’est le plaisir de jouer de la musique ensemble, de voyager et de jouer dans le plus d’endroits possibles. Les prix, c’est seulement le glaçage sur le gâteau», explique Marc Collechio.

«Je voulais me trouver des boys pour jouer de la musique juste pour le fun les soirs et les fins de semaine et boire de la bière. C’est comme ça que notre histoire a commencé.»

Le chanteur décrit leur musique comme du «Stray Cats sur l’acide», soit un mélange de swing, de rockabilly, de funk, de country et de punk.

«On compose seulement ce qu’on ressent et ce qu’on a envie d’écrire. Les chansons sont complètement différentes de l’une à l’autre.»

L’année 2023 sera complètement folle pour La Patente avec un voyage en Belgique en avril, une participation aux Prix de la musique de la Côte Est en mai, à Halifax, ainsi que des festivals en France en juillet et en août.

Le groupe trouve aussi le moyen de composer de la nouvelle musique dans cet horaire de fou.

Le chanteur mentionne avoir déjà assez de pièces pour meubler un troisième album

Selon lui, le style sera semblable au premier.

«Les paroles sont peut-être un peu plus songées vu que j’ai plus d’expérience dans l’écriture. C’est comme n’importe quoi, plus tu pratiques, meilleur tu deviens. J’aime penser que mes paroles sont plus réfléchies.»