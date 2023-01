Des artistes acadiens à la découverte du marché franco-ontarien

Quatre artistes et groupes de l’Acadie tenteront de se tailler une place sur la scène franco-ontarienne dans le cadre du 42e Contact ontarois, du 18 au 21 janvier à Ottawa.

Émilie Landry, le duo country-folk, Beauséjour (Acadie/Manitoba), Justin Guitard et Daniel Goguen figurent à la programmation du doyen des marchés du spectacle en Ontario français. Un total de 41 extraits de spectacle offerts par des artistes de différentes régions du pays y est présenté. Le Réseau Ontario a reçu plus de 145 candidatures pour les vitrines. L’artiste multidisciplinaire Justin Guitard et le chanteur country Daniel Goguen, qui ont obtenu leur laissez-passer pour l’événement grâce à un prix alliance remporté à la FrancoFête en Acadie, en seront à leur première participation.

«Je pense que de mon côté, c’est de me faire connaître dans une autre province que le Nouveau-Brunswick. Après le Québec, l’Ontario compte la plus grande population francophone au Canada. Pour moi, c’est un nouveau marché. […] J’ai envie d’aller voir un public qui ne me connaît pas du tout pour voir si ça peut fonctionner aussi», a exprimé Justin Guitard.

Celui-ci offre un mélange de chansons tirées de son premier album La loi du plus corps et d’anecdotes puisées dans son livre Le hors-la-loi qui a volé ma voix. Pour ce spectacle hybride à cheval entre l’humour et la chanson, il est accompagné en chant par Noémie Robichaud et Marielle Fontaine ainsi que du musicien Frédérick Guitard.

«Avec cette formule un peu hybride, ça fait que je propose quelque chose qu’il n’y a pas d’autres personnes qui proposent. Il y a aussi un côté pédagogique et qui va peut-être parler aux personnes qui programment des spectacles pour les écoles», a ajouté l’auteur-compositeur-interprète qui porte plusieurs chapeaux.

Il entrera en studio dans deux semaines pour enregistrer un deuxième album, qui aura un peu les mêmes thèmes que son premier projet.

Tous les espoirs sont permis

À l’exception d’un festival en Outaouais, Daniel Goguen a très peu donné de spectacles en Ontario. En 2021, il a remporté le prix RADARTS/Réseau Ontario, l’invitant du même souffle à se produire au Contact ontarois. L’événement a été reporté à 2023 en raison de la pandémie.

Cette année, l’événement a lieu 100% en personne. Le chanteur de Saint-Thomas-de-Kent pourra donc se produire sur la scène ontarienne devant les diffuseurs canadiens ainsi que les diffuseurs internationaux.

«C’est le fun d’aller présenter mon spectacle dans un nouveau marché parce que l’Ontario est immense et il y a beaucoup de francophones. C’est un marché inconnu pour moi. Dans le nord de l’Ontario, il y a beaucoup de francophones qui aiment le country.»

En lui remettant son prix, le regretté Martin Arseneau (qui était à l’époque directeur général du Réseau Ontario) l’avait alors encouragé à offrir le même extrait de spectacles qu’il a présenté à la FrancoFête en Acadie.

«Je vais faire la même vitrine. Ce sont mes propres chansons et un mélange de mes trois derniers albums incluant le plus récent. C’est représentatif de mon plein spectacle», a affirmé Daniel Goguen qui sera entouré de cinq musiciens pour l’occasio

L’année 2023 augure très bien pour l’auteur-compositeur-interprète qui poursuivra, entre autres, sa tournée RADARTS (Réseau atlantique de diffusion des arts de la scène) en avril.

Émilie Landry qui n’en est pas à sa première participation au Contact ontarois espère pouvoir faire de nouvelles percées avec son spectacle de son 3e album Enfiler mes bottes. Elle présentera sa vitrine avec tout son groupe de musiciens.

«J’espère avoir des opportunités pour pouvoir jouer dans de nouvelles places. Ce n’est jamais une garantie, mais des fois, ça peut fonctionner. Si les diffuseurs aiment ta proposition, ils peuvent t’engager pour faire une tournée. Il y a beaucoup d’artistes qui se présentent et ce n’est pas tout le monde qui s’en va avec une pleine tournée, mais c’est ça qu’on espère», a mentionné l’auteure-compositrice-interprète de Campbellton.

Après une année 2022 fort chargée en étant sur la route, la porte-parole du concours Accros de la chanson a déjà quelques invitations de spectacle dans divers événements contacts.