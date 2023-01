Sébastien Bérubé troque son chapeau de poète pour celui de conteur

Beaucoup le connaissent comme étant un musicien et poète, mais c’est dans la peau d’un conteur que Sébastien Bérubé s’est placé dans son plus récent ouvrage Rivières-aux- Cartouches: Histoires à se coucher de bonne heure.

Après avoir eu l’idée d’écrire ce livre il y a plus de deux ans, l’artiste multidisciplinaire a reçu une bourse du Conseil des arts du Canada lui permettant de développer son projet.

Il qualifie d’ailleurs son bouquin comme un projet de longue haleine qui s’éloigne quelque peu de ce qu’il a eu l’habitude de faire auparavant.

«Ça se retrouve un peu entre le roman et le recueil de nouvelles. C’est plein de petites histoires qui s’entrecroisent et qui racontent un village en fin de compte (…) Le livre est écrit de façon polyphonique, c’est-à-dire que ce n’est pas toujours la même personne qui parle. Toutes ces voix viennent construire la voix du village.»

Étant à la fois enfant du Madawaska, mais aussi du Restigouche, Sébastien Bérubé dit s’être inspiré des légendes, rumeurs et secrets – le tout saupoudré d’une touche fictive – afin de construire son récit à propos de deux régions qu’il connaît particulièrement bien.

«Rivières-aux-Cartouches s’est écrit comme on bâtit un village: à coups de légendes de sous-bois, de commérages de salon de coiffure, de secrets de famille, de rumeurs de cour d’école, d’aveux pis de mensonges. C’est une profusion de langues sales et de gorges enracinées de travers qui crient fort pour enterrer les autres. Mais suffit de se fermer la yeule pis de prêter l’oreille pour se rendre compte que les voix se mélangent pour finir par n’en former qu’une seule, celle du village», peut-on lire dans le résumé du livre.

Celui qui a grandi dans le Restigouche, mais qui a déménagé au Madawaska à l’âge de six ans, dit avoir passé sa vie à vivre dans ces deux territoires. C’est dans l’optique de vouloir mélanger ces deux endroits pour n’en faire qu’un que l’écrivain s’est donné cette trame de fond dans le développement de son livre.

«L’idée était de jouer avec l’imaginaire du territoire et l’imaginaire collectif pour ensuite créer des liens et des histoires à partir de ça.»

«C’était surtout de prendre les choses qui m’ont marqué – les histoires, les contes de villages, les ouï-dires – et de déconstruire ça pour construire quelque chose de complètement différent.»

Bien qu’il admette que les lecteurs ne feront pas nécessairement le lien entre les mots écrits sur les pages de Rivières-aux-Cartouches et la source de son inspiration, Sébastien Bérubé estime que les gens pourront se reconnaître dans certains éléments, comme les lieux et autres référents.

«Même si le territoire que j’aborde est un nouveau territoire composé de deux autres territoires (Madawaska et Restigouche) il y a des marqueurs territoriaux et des référents culturels qui vont servir de point de repère.»

Sébastien Bérubé lancera prochainement son quatrième ouvrage intitutlé Rivières-aux-Cartouches: Histoires à se coucher de bonne heure. – Gracieuseté: Fullhouse Media Page couverture du livre Rivières-aux-Cartouches: Histoires à se coucher de bonne heure, écrit par Sébastien Bérubé. – Gracieuseté

Un mal pour un bien

L’auteur réalise que le processus créatif entourant son nouvel ouvrage aura été plus long que ce qu’il avait anticipé.

L’auteur de trois recueils de poésie publiés de 2015 à 2019 croit toutefois que cette plus longue période d’attente avant la parution de cette collection d’une cinquantaine de petites histoires a été bénéfique, surtout qu’il s’agit de son oeuvre la plus imposante à ce jour en termes de nombres de pages.

Selon lui, sa version finale est bien différente de celle qu’il avait prévue au départ.

«J’ai un “beat” de publication dans lequel j’essaie de sortir quelque chose tous les deux ans. Mais le fait de prendre ce temps et ce recul-là m’ont permis d’arriver avec quelque chose de complètement différent.»

«Je viens d’un univers où tout est plus grand que nature avec les personnages et les histoires. Donc, le fait de m’amuser avec ça et d’amener ça dans un livre c’est un peu une facette de moi qui se dirige plus vers l’aspect conteur, en plus de la casquette de poète que beaucoup de gens me donnent.»

L’auteur du Nord-Ouest reconnaît que cette nouvelle forme d’écriture comporte certaines différences par rapport à ses recueils de poésie, la première étant la contrainte d’avoir un fil conducteur de la première page à la dernière ligne.

«C’est quelque chose qui a tout le temps été important pour moi, car avant même de me considérer comme poète, écrivain ou musicien, je me considère comme étant un raconteur d’histoires. C’est surtout ça qu’il fallait que je mette de l’avant.»

Le livre sera à en vente à compter du 17 janvier. Il y aura toutefois un lancement officiel qui aura lieu le lendemain, à 18 h, à l’édifice des Brasseurs du Petit-Sault situé à Edmundston.