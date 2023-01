Exposition d’April Pyne: des œuvres inspirées de son enfance à New York

Le Théâtre Capitol à Moncton accueille une nouvelle exposition, The Sky Within Our Reach, de l’artiste d’origine new-yorkaise April Pyne,

à compter du 11 janvier.

Établie à Moncton, April Pyne est née à Brooklyn, dans l’État de New York. Artiste autodidacte, elle a créé un langage qui lui est propre en peignant des images de son enfance dans la ville de New York. Ce sont des formes géométriques comme les immeubles et l’étendue du ciel, des textures évoquant la terre, les pierres et les pavés, des fragments comme les vitraux de l’église de son grand-père.

Ses œuvres rappellent l’architecture et le ciel. «New York a été mon lieu de naissance et mon chez-moi pendant de nombreuses années. J’ai le souvenir d’avoir grimpé dans des immeubles imposants en empruntant des ascenseurs, des escaliers roulants et des cages d’escaliers; c’était comme atteindre le ciel même», a déclaré l’artiste par voie de communiqué.

Elle peint principalement à l’acrylique, au pastel et à l’huile. Avec les textures de ses tableaux, elle veut que le spectateur ressente la chaleur d’une main humaine derrière le pinceau.

«Dans mes peintures, les scènes sont fragmentées, car c’est la façon que je vois le monde. À bien des égards, le monde peut sembler chaotique. Par la couleur et la forme, mon objectif est de rendre le monde entier, et d’apporter l’ordre et la paix aux endroits brisés.»

Le vernissage de l’exposition à la Galerie d’art du Théâtre Capitol se tiendra le mercredi 11 janvier à 17h. L’exposition sera en montre jusqu’au 20 février.