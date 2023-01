Entrer dans la danse avec le groupe What The Funk

Depuis plus de dix ans, le groupe What The Funk enflamme les pistes de danse. Réunissant une chanteuse et sept musiciens de Saint-Jean et de Moncton, dont Sébastien Michaud et Denis Surette, le groupe perpétue la tradition de James Brown en revisitant les grands classiques du funk, du R&B et du soul.

La formation basée dans la ville portuaire du sud du Nouveau-Brunswick débarque à Moncton ce samedi. Le bistrot-cabaret Tide & Boar risque fort de se transformer en plancher de danse, assure le bassiste du groupe, Sébastien Michaud. Le multi-instrumentiste de Moncton fait partie du groupe depuis environ quatre ans.

«C’est une belle aventure ce groupe-là, une belle gang et c’est le fun de faire un lien entre Moncton et Saint-Jean entre des Acadiens et des Néo-Brunswickois anglophones. Il y en a beaucoup qui sont de l’immersion et qui parlent français. Ce sont des francophiles aussi.»

Il a rejoint les rangs de WTFunk un peu dans des circonstances particulières. Après avoir remplacé le trompettiste du groupe pour un spectacle à St. Andrews, il a offert ses services comme bassiste.

«J’ai joué avec eux en tant que trompettiste et j’ai eu vraiment du fun parce qu’ils jouent les grands de la musique funk des plus anciens et des plus récents. À la fin du spectacle, le bassiste m’annonce qu’il déménage au Yukon. Alors, je leur ai dit que je jouais de la basse. Ça a tout le temps été mon rêve de jouer de la basse dans un groupe de funk.»

Les autres membres du groupe l’ont regardé de façon incrédule, ne sachant pas qu’il pouvait jouer de la basse. Et pourtant, celui qu’on a souvent vu dans les sections de cuivre était le bassiste du groupe jazz Altered Roots. C’est donc en quelque sorte un rêve qui s’est réalisé pour le musicien acadien.

«Quand t’es bassiste, si tu joues de la musique Trad ou country, ta partie est assez simple et assez répétitive, c’est un peu endormant si on veut, mais quand tu joues de la basse dans la musique funk, c’est comme un peu toi qui conduit le groupe. C’est complexe, rythmé, puis la basse est au premier plan de tout ce que t’entends. Ça ne paraît pas, mais quand t’écoutes une toune de funk, la basse, ça déménage.»

L’ex-membre de La Virée a renoncé à plusieurs projets pour se concentrer sur WTFunk, Umläb et l’orchestre de Joey Robin Haché. Aussi père de famille, il tenait à trouver une façon d’être plus présent à la maison avec les enfants.

Sébastien Michaud souligne que c’est un vrai plaisir de jouer avec cette formation de huit musiciens, soulignant du même souffle le talent exceptionnel des chanteuses du groupe. Samedi soir, ce sera Nichi McInroy qui sera au microphone.

Leur répertoire compte au moins une soixantaine de pièces allant de James Brown à Stevie Wonder en passant par Lizzo, Michael Jackson et Bruno Mars. La force de cette formation est la scène, mentionne le bassiste.

«Avec ce groupe-ci, il faut vraiment que je me mette en forme sur la basse avant le spectacle pour pouvoir jouer trois heures de temps.»

Parmi les faits marquants de leur parcours, leur rencontre sur scène avec Maestro Fresh Wes récemment déménagé à Saint-Jean. Le groupe a connu son «moment de gloire» lorsqu’il a joué avec le célèbre rappeur canadien dans le cadre d’un spectacle pour la Chambre de commerce de Saint-Jean.

«Il était l’animateur de la soirée et quand il a su qu’il y avait un groupe funky qui venait, il nous a approchés pour faire deux morceaux avec lui.»

Le groupe se produira en concert à Moncton pour la troisième fois.

«L’idée c’est que les gens viennent danser. C’est l’esprit du spectacle.»

Présenté samedi au Tide & Boar, le spectacle débutera vers 22h30 pour s’étendre jusque tard dans la nuit.