L’Orchestre des jeunes du N.-B. se prépare pour Carnegie Hall

L’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick (OJNB) donnera son premier concert de l’année; un prélude à sa prestation au Carnegie Hall à New York prévue en juin.

Fort de ses 80 membres, l’OJNB se produira au Centre de célébration Wesleyan à Moncton. Ce spectacle de deux heures figure parmi les nombreux concerts qui auront lieu au Nouveau-Brunswick d’ici juin. Ils permettront à l’orchestre de se préparer pour sa prestation au Carnegie Hall dans le cadre du Viennese Masters Orchestra Invitational en juin.

«J’invite tout le monde à être des nôtres pour ce spectacle en présentiel et à écouter directement les jeunes musiciennes et musiciens les plus talentueux de la province. Le public sera transporté par la musique, la musicalité et l’esprit indomptable des interprètes», a affirmé Ken MacLeod, président et chef de la direction de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Le chef d’orchestre et directeur musical, Antonio Delgado, précise que le répertoire de l’OJNB comprend notamment Le Seigneur des anneaux du compositeur canadien Howard Shore. Les jeunes musiciens interpréteront aussi Sinfonia India, une pièce très riche en rythmes sur la culture au Mexique que l’on n’entend pas souvent sur scène en Amérique du Nord, ainsi que La Flûte enchantée.

«L’OJNB interprétera par ailleurs l’Ouverture 1812, une merveilleuse occasion de découvrir ce chef-d’œuvre en direct», a indiqué Antonio Delgado.

L’OJNB a été invité à se produire dans la célèbre salle de concert new-yorkaise à la suite de la diffusion et du rayonnement mondial de sa vidéo intitulée An Infinity Of Young Talent. Cette vidéo se voulait une réponse à la publicité de l’Infiniti de Nissan véhiculant de vieux stéréotypes sur la jeunesse et la musique.

«C’est en raison de l’esprit brillant de ces jeunes que l’OJNB a été invité à jouer au Carnegie Hall en 2023. C’est aussi pourquoi nous avons accepté avec enthousiasme le défi de nous produire dans l’un des espaces des arts de la scène les plus emblématiques au monde», a ajouté M. MacLeod.

Le premier concert de la saison sera présenté le samedi 14 janvier 2023. Le spectacle débutera à 18 h.