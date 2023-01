Coco Belliveau fait son entrée à Big Brother Célébrités

L’humoriste Coco Belliveau fait partie de la cohorte des candidats de la 3e saison de Big Brother Célébrités sur la chaîne Noovo. Elle devient ainsi la première Acadienne à participer à cette télé-réalité animée par la chanteuse Marie-Mai.

La nouvelle saison a pris son envol dimanche. Le public a pu ainsi découvrir les 16 participants qui ont emménagé dans leur nouvelle maison. Diplômée de l’École nationale de l’humour, Coco Belliveau, native de Grand-Sault, est humoriste, comédienne, rappeuse et championne de Battle Rap. Finaliste de la première saison du Prochain stand-up, elle utilise son humour pour lutter contre les préjugés et l’homophobie.

«Je suis vraiment fière d’être la première Acadienne à participer et je serais vraiment fière aussi d’être la première à gagner», a déclaré l’humoriste devant la caméra après avoir été présentée par l’animatrice.

«Dans Big Brother, c’est un atout de ne pas être une menace, ça fait que je pense que mon talent c’est d’être pas menaçante justement. Je pense que je suis plus intelligente que j’ai l’air. Si je suis ton amie, c’est que c’est dangereux. Je m’infiltre dans le coeur des gens, ils sont charmés, je mets mon petit pied d’Acadienne dans la porte et là t’es pogné avec moi», a-t-elle dit avec le sourire.

Pendant 12 semaines, les candidats habitent ensemble dans une grande maison, sous l’oeil des caméras 24 heures sur 24. Coupés du monde, ils tentent de créer des alliances afin d’échapper à l’éviction. C’est comme une microsociété avec des jeux de pouvoir. Les participants sont de différents horizons: humoristes, comédiens, designer, drag queen, improvisateur, champion olympique, animateur, chanteuse classique et influenceur.

Pendant toute la saison, les candidats prennent part à diverses épreuves, des jeux d’adresse et de stratégies. L’objectif est de réussir à ne pas se faire déloger jusqu’à la toute fin. Le dernier participant en place remporte un prix d’une valeur de 100 000$.

JC Surette qui connaît bien Coco Belliveau est vraiment content pour sa collègue.

«En plus les Acadiens, c’est parfait pour nous ce jeu-là parce que le but du jeu, c’est de ne pas se faire déporter», a commenté l’humoriste originaire de Moncton.

Tout comme elle, il est établi dans la région de Montréal. Ils ont souvent fait la route ensemble entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. À son avis, il s’agit d’une belle visibilité pour l’artiste.

«Je pense qu’elle va être bonne. C’est quand même quelqu’un qui aime les jeux de société et ce genre de jeux là.»

À son avis, l’humoriste a plusieurs atouts dans ses valises. Elle est capable de créer de bonnes alliances.

«Je pense qu’elle va être intelligente dans son approche à long terme. C’est quelqu’un qui aura étudié le jeu et je pense que les meilleurs joueurs ce sont souvent ceux qui ont étudié la game puis qui rentrent avec un genre de stratégie. Je pense que ça fait partie de sa stratégie d’être un peu plus low profil et de rentrer tel un oiseau de proie.»

La cohorte 2023 rassemble plusieurs humoristes. Il espère que l’alliance qui a commencé à se former sous la houlette de Jérémy Demay ne défavorisera pas l’artiste acadienne.

«Il est quand même tôt pour dire, mais je pense qu’elle va bien se débrouiller. Je pense que son objectif aussi est de faire sortir sa voix d’humoristique.»

Reflet du milieu

Selon JC Surette, une émission comme Big Brother Célébrités peut avoir un impact important sur la carrière d’un humoriste.

«Pour mon ami Richardson Zéphir, ç’a eu un impact incroyable. C’est quelqu’un qui avait juste besoin de ce genre d’étincelle là parce que c’est quelqu’un d’hyper talentueux et il a eu ce genre de petit push qu’une émission comme ça à grande visibilité peut donner. C’est ça que je souhaite à Coco que ça lui donne cette poussée pour être connue du grand public.»

S’il a commencé à suivre cette télé-réalité, c’est surtout parce qu’il a des amis qui en ont fait partie. Celui qui est devenu accro à l’émission apprécie le côté humain, sociologique et psychologique. Il estime que cette émission reflète un peu la réalité du milieu de l’humour et du showbiz.

«C’est un peu la game du showbiz, ce genre d’alliance et de compétition qui n’est pas vraiment une compétition parce qu’on reste ami avec tout le monde», a-t-il ajouté.

Parmi les candidats, on retrouve, entre autres, la soprano Nathalie Choquette, l’humoriste Karine Côté, le médaillé olympique et animateur Alexandre Despatie et la comédienne Marianne Verville. Big Brother Célébrité est diffusé le dimanche à 19h30. Des émissions quotidiennes sont présentées du lundi au jeudi à 19h30.