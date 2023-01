JC Surette en tournée avec Sugar Sammy

L’humoriste JC Surette assure la première partie de la tournée canadienne de Sugar Sammy qui s’étendra jusqu’en août prochain.

L’artiste acadien, établi sur la rive sud de Montréal, estime que cette tournée avec le célèbre humoriste arrive à un bon moment dans sa carrière.

«Ça représente une belle opportunité côté visibilité et ça représente une belle master class parce que c’est quelqu’un (Sugar Sammy) que je respecte énormément en tant qu’artiste, mais aussi en tant qu’homme d’affaires, je trouve que son marketing est génial. C’est une personne à côtoyer qui est hyper généreuse et c’est devenu un bon ami», a exprimé Jean-Christophe Surette.

Celui qui évolue sur la scène humoristique francophone et anglophone, sera aussi de la tournée bilingue You’re gonna rire 2 cet été.

«J’ai fait son show secret pendant l’été et j’ai fait sa première partie (en anglais et en français) et il m’a demandé de le suivre avec sa tournée canadienne.»

Pour la tournée canadienne, l’humoriste acadien puisera dans tout son matériel en abordant différents sujets parfois sérieux et d’autres un peu plus légers. Des numéros qui pourraient se retrouver dans son nouveau spectacle solo en développement.

La tournée, qui débute ce jeudi, s’arrêtera au Riverview Arts Center le 21 janvier pour deux représentations. Le spectacle est en anglais.

Diplômé de l’École nationale de l’humour, JC Surette a un passé de conteur et de comédien. Son style d’humour s’apparente au stand-up américain, également un peu absurde à la britannique, mais aussi avec une nature joviale.