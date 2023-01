La beauté de la nature à travers la lentille de Cindy Duclos

Inutile de chercher bien loin pour trouver la beauté. Elle est là autour de nous, il suffit simplement d’y prêter attention, estime la photographe Cindy Duclos qui expose ses œuvres à Saint-Jean et bientôt à Fredericton.

La photographe originaire de Pont-Lafrance, dans la Péninsule acadienne, et qui a un studio à Moncton est reconnue, entre autres, pour ses photos de famille, de bébés, de spectacle. Dans ses projets personnels, elle pointe plutôt son objectif sur la nature et la botanique. Elle mène une carrière de photographe professionnelle depuis plus de dix ans. Parallèlement à son travail en photographie commerciale, elle nourrit une passion pour la nature.

«Lorsque je veux travailler pour moi-même et me nourrir de ma passion, c’est ce que j’aime faire pour m’évader, aller dans la nature et prendre des photos», a déclaré en entrevue Cindy Duclos.

Après avoir participé à des concours de photographies professionnelles au Canada, elle présente maintenant ses œuvres dans des expositions. Sa première exposition a été présentée en 2016 à la galerie Assomption à Moncton et depuis, elle a au moins sept expositions à son actif. Présentement, 11 de ses oeuvres photographiques sont en montre au salon Irène Grant-Guérette du Centre communautaire Samuel-de-Champlain à Saint-Jean.

Quelques oeuvres photographiques de Cindy Duclos. – Gracieuseté L’exposition de photographies de Cindy Duclos au salon Irène Grant-Guerette à Saint-Jean. – Gracieuseté

Avec ses photos en couleur, elle cherche à partager son amour pour la beauté de la faune, de la flore et des petits êtres vivants qui échappent souvent au regard.

«On n’a pas besoin de regarder loin pour voir de la beauté dans les choses. […] Des fois, c’est juste de faire l’effort de se mettre au niveau de ces petits êtres-là, on entre un peu dans leur univers aussi. Ça peut être une petite chenille qui est sur une feuille, une écorce de bois ou juste un bourgeon qui sort, mais c’est beau.»

Au hasard de ses promenades, elle capte la nature qui l’entoure. Pour la photographe, toutes les saisons sont belles. Elle réalise ses photographies soit près de la maison, pendant ses randonnées ou en camping. Les images ont été prises surtout au Nouveau-Brunswick.

«Je fais des marches assez lentes pour voir les petites choses qui se promènent. Souvent, je vais marcher dans les bois où ce n’est pas très tapé, je regarde souvent par terre. En voyant par exemple, une limace, je me couche à moitié par terre pour la capter.»

Des brindilles de foin dans la neige, des fleurs, des chenilles, le ciel à travers les branches, un champignon qui pousse sur un arbre, un oiseau; tout peut attirer l’attention de la photographe. Avec ses différentes lentilles, elle est toujours en quête de beauté, d’éléments qui fascinent son regard.

«Pour moi, c’est un genre de thérapie. Je m’en vais là et ça m’amène tellement un bien-être. Ça peut peut-être aider d’autres gens à profiter du moment et à ressentir un mieux-être. Chacune des saisons à sa propre richesse», soutient la photographe.

Son exposition est présentée à Saint-Jean jusqu’au 19 janvier. La dernière journée de l’exposition, Cindy Duclos offrira un atelier public sur la photographie en nature. Par la suite, ses œuvres seront en montre au Centre communautaire Sainte-Anne à Fredericton, du 21 janvier au 9 mars.

Cette exposition rassemblera 17 œuvres photographiques. Encore là, à la fin de l’exposition, elle présentera un atelier public pour parler de sa démarche, de son processus et des techniques qu’elle emploie. Elle donne aussi régulièrement des ateliers dans les écoles afin de susciter l’intérêt des enfants pour la beauté de la nature. Elle espère ainsi encourager les gens à créer avec cette nature qui les entoure.