Exposition à Dieppe: cinq artistes présentent cinq visions uniques du monde

Cinq artistes du Nouveau-Brunswick de divers horizons proposent une incursion dans leur univers visuel. Des œuvres de Michel Thériault, Sylvie Pilotte, Roméo Savoie, Murielle McDonald et Erin Keatch sont rassemblées dans cette nouvelle exposition collective sous le signe de la diversité, présentée au Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD).

En visitant l’exposition qui occupe plusieurs espaces du CACD, on est frappé par la variété des propositions artistiques et des démarches: portraits, figuratif, abstraction et collages. Michel Thériault présente une collection de 25 peintures appelée Diversité Deux. Second chapitre de cette collection sur le thème de la diversité qu’il avait offerte au Rendez-vous de la fierté Acadie Love. Quelques-uns des tableaux ont été présentés à Caraquet, mais plusieurs œuvres sont nouvelles. À Caraquet, la collection portait sur la pluralité des genres, la diversité sexuelle et corporelle.

Cette fois-ci, il explore le thème de façon plus globale et élargit l’éventail aux métiers non traditionnels, aux vêtements, aux physionomies et aux styles, pour ne nommer que ceux-là. «Je trouvais ça intéressant de montrer cette diversité-là en peinture», affirme Michel Thériault.

Il cherche ainsi à témoigner de la beauté des différences et à encourager l’ouverture d’esprit et l’accueil. Il a commencé à peindre sur ce thème il y a environ deux ans et par la suite, il a soumis son projet à l’équipe d’Acadie Love en constatant que cette thématique coïncidait bien avec l’esprit de l’événement.

Une femme habillée en veston cravate, une pompière, un couple aux physionomies non conventionnelles, un couple gai et bien d’autres sujets ont inspiré l’artiste de Shediac. D’autres chapitres pourraient suivre puisqu’il n’a pas encore épuisé la thématique, ayant encore plusieurs esquisses dans sa boîte à idées.

Quelques tableaux de l’exposition Diversité Deux de Michel Thériault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques tableaux de l’exposition Diversité Deux de Michel Thériault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques tableaux de l’exposition Diversité Deux de Michel Thériault. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Quelques tableaux de Sylvie Pilotte exposés au CACD. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

L’exposition prend son envol dans le cadre d’un vernissage collectif ce mercredi. Le public pourra ainsi découvrir les œuvres de quatre autres artistes, dont celles de Sylvie Pilotte et Roméo Savoie, représentés par la Galerie Art-Artiste. Sylvie Pilotte présente une série de tableaux en mix média, très éclaté, invitant à une réflexion sociale et environnementale. Trois grands tableaux de Roméo Savoie sont aussi exposés dans la salle de conférence Louis Doucet.

Murielle McDonald, une artiste de la région de Bouctouche, présente une série de peintures plutôt abstraites avec beaucoup de textures. Ses œuvres liées au paysage traversent les quatre saisons. Les couleurs évoquent aussi les éléments: l’eau, l’air, le feu et la terre. Dans l’Atrium, on retrouve une collection de portraits délicats de l’artiste Erin Keatch. Cette artiste originaire de Winnipeg maintenant établie à Dieppe travaille aussi dans le domaine de la mode et du design. Elle a maintenant une boutique d’accessoires de mode.

Les artistes qui exposent ont été choisis par un jury. La directrice artistique du CACD, Sophie Doucette, se réjouit de pouvoir présenter les œuvres d’autant de créateurs. Le besoin est bien réel, si elle se fie à la cinquantaine de dossiers reçus lorsqu’ils ont lancé l’appel aux artistes.

«On aime ça parce qu’on a beaucoup de gens qui fréquentent le centre que ce soit pour les cours ou autres activités, donc ça nous permet d’exposer plusieurs personnes aux arts visuels.»

Le vernissage se tient ce mercredi 18 janvier, de 17h à 19h. L’exposition est présentée jusqu’au 3 mars. Mentionnons aussi que les œuvres de l’artiste mi’kmaq Nelson White, membre de la Première nation de Flat Bay de Terre-Neuve, sont toujours en montre dans la galerie principale.