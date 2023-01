The Original Wailers en spectacle à Moncton

Le groupe de musique reggae The Original Wailers avec le guitariste Al Anderson sera en spectacle au Théâtre Capitol, le 23 janvier.

En 1974, lorsque Bob Marley a lancé sa carrière solo, au bord de la célébrité internationale, il a surpris la communauté musicale en choisissant comme guitariste principal Al Anderson, né aux États-Unis. C’est le travail étonnant d’Anderson sur des classiques tels que No Woman, No Cry et Three O’clock Road Block qui a permis aux amateurs de rock de découvrir la musique des Wailers.

Les réalisations musicales d’Anderson avec Bob Marley & The Wailers comprennent les albums platine Live at the Lyceum, Babylon by Bus et Legend.

Les Original Wailers ont reçu leur propre nomination aux Prix Grammy en 2013 pour leur album Miracle, ce qui en fait la deuxième nomination d’Al Anderson aux Grammy. Al Anderson est le seul membre de la formation de Bob Marley & The Wailers du milieu des années 1970 au sein des Original Wailers.

Les Original Wailers comprennent également Chet Samuel (voix principale et guitare), Omar Lopez (basse), Paapa Nyarkoh (batterie) et Adrian AK Cisneros (claviers et orgue) qui perpétuent l’héritage musical de Bob Marley & The Wailers.