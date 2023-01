Une nouvelle exposition sur les oiseaux de Raymond Martin

L’artiste Raymond Martin présente une nouvelle exposition Proposition volatile à la Galerie 12. Reconnu pour ses œuvres lumineuses et ludiques où la nature occupe une grande place, l’artiste de Moncton présente sa nouvelle collection ainsi.

«S’envoler d’un tableau à l’autre. Poids léger porté par le vent froid des mers ou le vent chaud des terres. Passer d’un tableau à l’autre. De gauche à droite et de droite à gauche au gré des saisons. Terre noire, foin d’automne et clôture. Première neige, sous-bois et graminées. Facile à survoler. Sans attache, mais revenir constamment. Sans attache, si ce n’est qu’à la terre. Aller-retour tourbillonnant, nous emportant dans l’immensité du temps.»

Ses nouvelles œuvres mettent en lumière le parcours des oiseaux. Ceux-ci survolent le territoire d’un paysage à l’autre.

Proposition volatile sera en montre à la Galerie 12 du Centre culturel Aberdeen à Moncton, du 20 janvier au 13 février.