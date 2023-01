Journées portes ouvertes à la Galerie Art-Artiste

Pour célébrer la nouvelle année, la Galerie Art-Artiste à Dieppe ouvre ses portes pour permettre au public de découvrir ses différentes collections.

Des œuvres d’une vingtaine d’artistes en sculpture, peintures et autres médiums sont présentées dans ses divers espaces. Dans la grande salle, on retrouve des bronzes de Marie Hélène Allain, Léopold L. Foulem, Gilbert LeBlanc et Charles Daudelin, une sculpture de verre d’Élisabeth Marier, ainsi que des tableaux de Christian Michaud, Carl Philippe Gionet et Roméo Savoie. La deuxième salle est réservée aux œuvres de Réjean Toussaint, Éveline Gallant Fournier et quelques céramiques de Léopold L. Foulem, alors que la dernière salle abrite uniquement l’univers d’Yvon Gallant, artiste en résidence permanente à la galerie.

Le hall d’entrée est couvert du plancher jusqu’au plafond d’œuvres d’artistes de renom tels que Louise LeBlanc, Émile Vautour, Céline Genest, Raymond Martin, Mario Cyr, Mélanie Parent, Brian J. Francis, Alan Syliboy, Yvon Gallant, Louis Thériault, Claude Roussel, Nicole Haché, Guy Duguay et autres. Dans le couloir menant aux différentes salles défile une rétrospective d’œuvres de Georges Goguen provenant de différentes époques de création. Plus d’une centaine d’œuvres sont en montre dans la galerie de 1880 pieds carrés. Ces collections offrent un beau survol de l’art contemporain acadien et de l’Atlantique. Les journées portes ouvertes se tiennent ce samedi et dimanche (21 et 22 janvier) de 13h à 17h. La galerie, propriété du collectionneur d’art Daniel Chiasson, qui tient régulièrement des vernissages fonctionne habituellement sur rendez-vous.