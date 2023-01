Mélanie Haché de Lamèque se taille une place à La Voix

La chanteuse d’expérience Mélanie Haché, native de Lamèque, qui a séduit les quatre juges de La Voix entend profiter de chaque instant de cette nouvelle aventure. Sa chanson Il faut croire en ses rêves n’aura jamais été aussi juste, estime l’interprète.

Après le jeune Nathaël Young de Charlo, c’est au tour de Mélanie Haché, aussi de l’Acadie, à se joindre à l’équipe de Marjo. La native de l’île Lamèque établie à Terrebonne au Québec, qui mène une carrière musicale depuis une vingtaine d’années, a été couverte d’éloges lors de sa prestation diffusée dimanche sur TVA.

Celle qui a conclu cette deuxième ronde des auditions à l’aveugle a interprété la chanson Ailleurs de Marjo, un choix audacieux qu’elle a assumé totalement.

«Faire la chanson d’un juge, on se dit que ça passe ou ça casse. Je me suis dit j’y vais à fond dans l’émission puis ça a marché», a déclaré la chanteuse âgée de 48 ans, en entrevue au lendemain de la diffusion de la télé-réalité.

Dès les premières notes, le fauteuil rouge de Marjo a pivoté, suivi de ceux de Mario Pelchat, de Marc Dupré et de Corneille qui tenait à voir le visage de la téméraire qui a osé chanter du Marjo devant Marjo.

Cette dernière l’a rejointe sur la scène pour faire un duo. Elle a dit avoir été très touchée par son interprétation. «Ça fait quelque chose d’entendre une chanteuse chanter ses mots. T’es bonne!», s’est exclamée la coach.

En revoyant sa prestation dimanche (puisque les auditions ont été enregistrées cet automne), Mélanie Haché a vécu une foule d’émotions.

Pendant la soirée, la chanteuse a reçu des milliers de messages d’admirateurs. Elle estime que ces deux minutes de télévision viennent couronner 30 années de métier dans la chanson.

«C’était une belle soirée que j’ai voulu vivre en famille, avec mes enfants et mon mari. On a pleuré et on a ri. J’avais hâte de voir la réaction des gens qui ne le savaient pas. En plus, ils m’ont passée à la fin de l’émission, c’était quand même intense.»

Si elle s’est décidée à se présenter aux auditions après autant d’années de carrière, c’est qu’elle était convaincue que les étoiles étaient alignées. En montant sur scène, elle s’est sentie prête, en confiance et en contrôle.

«Je suis sur un petit nuage et je vais profiter de tous les moments. Pour moi, je suis déjà gagnante parce que je voulais me rendre aux chaises et qu’un juge se retourne», a-t-elle exprimé.

Beaucoup de surprises l’attendaient, tel que la visite de Paul Daraîche (réalisateur de son album) juste avant d’entrer en scène.

«Je ne m’attendais pas à ce que Paul vienne me rendre visite. Après, la chanson avec Marjo, c’est un immense privilège, j’étais vraiment émue et j’ai même eu de la misère. Elle est impressionnante, c’est quelqu’un d’énergique, de vraie.

Mélanie Haché sur scène avec Marjo à l’émission La Voix sur les ondes de TVA. – Gracieuseté: Bertrand Exertier

Chanter en français

Celle qui a fait paraître en 2021 un premier album country francophone tenait à chanter en français à La Voix.

«J’ai demandé à la production de faire un parcours francophone parce que je suis acadienne et on se bat beaucoup au Nouveau-Brunswick pour le français. […] J’ai toujours voulu chanter en français et je suis vraiment fière de ça.”

«J’ai vu aussi les critiques sur la forte présence de chansons anglophones. C’est sûr que l’émission passe partout à travers le monde et c’est pour ça qu’il y a des chansons anglophones, mais moi mon parcours je veux essayer pour la suite d’être 100% francophone.»

Si son album est country, il reste que Mélanie Haché interprète tous les styles de musique.

«Vous allez voir pour la suite, on va aller dans d’autres choses.»

Elle a commencé à jouer de la musique très jeune avec son père Henri-Claude Haché et le groupe Les Gitans. À 14 ans, elle a formé son propre groupe pour ensuite remporter la finale du Gala de la chanson de Caraquet en 1992 comme interprète.

Mélanie Haché espère qu’avec la visibilité que lui procurera La Voix, elle pourra pousser encore plus loin sa carrière musicale.