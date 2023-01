AMCE: Lisa LeBlanc et les Hôtesses d’Hilaire en tête des finalistes francophones

Avec quatre mentions, Lisa LeBlanc domine les nominations francophones aux Prix de la musique de la côte Est, suivie de près par les Hôtesses d’Hilaire qui sont finalistes dans trois catégories.

Les responsables de l’Association de la musique de la côte Est (AMCE) ont dévoilé, mardi, les finalistes des Prix 2023 en vue du Gala qui se tiendra le 4 mai à Halifax. Des récompenses seront remises dans 44 catégories musicales et de l’industrie.

Lisa LeBlanc, Les Hôtesses d’Hilaire, Caroline Savoie, Julie Aubé, La Patente et Plywood Joe (Joey Robin Haché) figurent parmi les artistes acadiens ayant récolté des nominations. En tête de peloton, Lisa LeBlanc qui en plus d’être finaliste du prix de l’album francophone de l’année pour Chiac Disco est citée également dans les catégories enregistrement artiste solo et choix du public. Elle est la seule artiste francophone à figurer parmi les finalistes de ces deux catégories. L’Acadienne est aussi en lice pour le prix de l’enregistrement pop de l’année aux côtés notamment de Caroline Savoie. Cette dernière a obtenu deux nominations pour son disque Bruits blancs qui se retrouve parmi les finalistes de la catégorie francophone. Laurie LeBlanc (Long Weekend), P’tit Belliveau (Un homme et son piano), ainsi que le plus récent projet de Joey Robin Haché, Plywood Joe et les mangeux de baloni, sont aussi en lice pour le prix du disque francophone de l’année.

Le quintette de rock Les Hôtesses d’Hilaire qui est également finaliste dans cette catégorie pour son album Pas l’temps d’niaiser, tentera de mettre la main aussi sur le prix du vidéoclip de l’année pour Safe to Say (réalisé par Katrine Noël et Kevin McIntyre) et celui de l’enregistrement rock. Dans cette catégorie, on retrouve, entre autres, l’album éponyme de Julie & Dany (Julie Doiron et Dany Placard).

Julie Aubé est en nomination pour le prix de l’enregistrement folk de l’année pour son disque Contentement, tandis que le groupe La Patente est finaliste dans la catégorie country. Le trio Les Fireflies formé des violonistes et multi-instrumentistes, Christine Melanson, Samantha Robichaud et Louise Vautour, a récolté une nomination dans la catégorie folk/traditionnel.

Mentionnons que l’auteur-compositeur-interprète de Fredericton, David Myles, a recueilli quatre nominations. Mike Trask qui a réalisé plusieurs albums acadiens dans son studio d’enregistrement à Memramcook est nommé dans la catégorie blues pour son disque TV Dinner.

Le Nouveau-Brunswick (francophones et anglophones) a récolté 40 des 233 nominations. Du côté des 13 catégories de l’industrie, aucun francophone n’est nommé.

Les 35es festivités de l’AMCE se tiendront à Halifax du 3 au 7 mai. La programmation complète sera dévoilée au cours des prochaines semaines.