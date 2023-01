Une incursion dans le monde de la chanson country pour Sandra LeCouteur

Sandra Le Couteur a décidé de se faire plaisir avec une toute première incursion dans le monde de la chanson country.

La pièce Blue Eyes Crying In The Rain est un classique américain de Fred Rose, qui date de 1956. Elle a été reprise par des artistes comme Willie Nelson, Dolly Parton et Olivia Newton-John, entre autres.

En France, Francis Cabrel et Dick Rivers l’ont déjà interprété. Mais ce sera la première fois que cette chanson verra le jour en Français en duo.

Les yeux bleus pleurant sous la pluie a été enregistré à Montréal, en duo avec le chanteur québécois Régis Audet.

Les deux ont déjà collaboré dans le passé sur un album hommage à George Moustaki (La dame brune).

«Régis m’a appelé en 2020 pour me dire qu’il avait un rêve. C’est là qu’il m’a parlé de cette chanson de Fred Rose, une pièce que je ne connaissais pas du tout», raconte-t-elle.

«La chanson est sortie en 1956. Je suis né en 1956 et Régis aussi. C’est toute une coïncidence. J’ai tellement eu de fun à faire cette maudite chanson là», lance-t-elle en riant.

«On l’a enregistrée en octobre, mais on ne voulait pas la sortir avant les fêtes parce que ce serait perdu dans le traineau du Père Noël.»

Régis Audet se dit aussi très heureux du résultat

«J’ai l’impression d’entendre la grande et feu Lucille Star dans la voix unique de Sandra. Nous voulions la refaire en duo avec une touche encore plus country et bien assumée. Nous voici donc avec un duo probable d’une chanson plutôt improbable pour ma bonne amie Sandra Le Couteur», mentionne l’auteur-compositeur-interprète qui demeure en Gaspésie.

L’artiste de Miscou parlait aussi d’une belle expérience. «Je n’avais jamais chanté en duo. Ce fut donc un défi intéressant. Éric Goulet (le réalisateur) nous a bien dirigés de ce côté. J’ai vraiment aimé ça. Je ne dis pas que je vais faire un disque country demain matin», précise Sandra Le Couteur.

«Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours préféré Serge Reggiani et la chanson française. J’aime le country, mais je ne vis pas avec ça. Je ne vais pas à Saint-Tite!»

Sandra Le Couteur souhaite que la pièce connaisse une belle vie. «On va envoyer ça dans toutes les stations country, au Canada et en France. Les chansons, c’est une toile d’araignée. On ne sait jamais quelle mouche va la manger, une grosse ou une petite. Ça dépend de la mouche.»

La chanteuse acadienne se dit même ouverte à participer à un festival country, si l’occasion se présente.

«Moi, je veux tout faire avant de mourir. Je suis partante.»

En attendant, elle se rendra en Écosse, en février, pour participer au festival Celtic Connection, le plus gros événement du genre en Europe.

Elle retrouvera sa comparse Kim Edgar, avec qui elle avait enregistré la pièce Vent fou, dans le cadre du projet Global Music Match, en 2020.

En mars, Sandra Le Couteur se produira dans la grande bibliothèque d’Alexandrie, en ouverture du Festival de théâtre francophone en Égypte.

La pièce Les yeux bleus sous la pluie sera disponible dès vendredi sur plusieurs plate-formes.