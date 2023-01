Julie Aubé part sur la route en solo

Julie Aubé entreprendra une tournée solo en février au Nouveau-Brunswick et au Québec avec son plus récent album Contentement.

Parallèlement à son parcours avec les Hay Babies depuis 11 ans, l’auteure-compositrice-interprète de Memramcook mène aussi un projet solo depuis 2017, année de la sortie de son premier opus Joie de vivre. Depuis le lancement de son deuxième album Contentement (finaliste aux Prix de la musique de la côte Est), cet automne, Julie Aubé a offert quelques spectacles en partageant la scène notamment avec Bon Enfant, Lumière et Laura Niquay. Elle a pris part aussi à une tournée en plateau double au Royaume-Uni avec Luke Jackson.

Dans cette nouvelle tournée de huit dates qui s’amorce le 8 février, elle fera connaître un autre visage de sa personnalité artistique et de son univers musical. Pour la première fois, elle offrira un spectacle complet accompagné de son groupe de musiciens avec des titres tirés de ses deux albums, sans oublier un petit hommage aux années 1960 avec une chanson de Marc Hamilton. Vêtue de costumes de son cru et de bijoux rétro, l’artiste au penchant prononcé pour la fête, le plaisir et la flamboyance promet un spectacle festif et fort en caractère. Elle entame sa tournée à Rimouski. Au Nouveau-Brunswick, elle s’arrêtera à Moncton, le 24 février et à Caraquet, le 25 février.