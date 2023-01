Les Hay Babies de retour d’une tournée de rêve en France

C’est le début d’une nouvelle ère en Europe pour les Hay Babies qui aspirent de plus en plus à percer le marché international. À peine revenu d’une tournée marquante en France, le trio acadien mettra bientôt le cap vers Kansas City au Missouri afin de se produire en concert au Folk Alliance International.

Accompagnés de leurs musiciens, Vivianne Roy, Julie Aubé et Katrine Noël ont donné neuf spectacles dans plusieurs villes de la France du 11 au 22 janvier. Le tout a débuté à Nantes sur les rives de la Loire pour se terminer à Roubaix près de la frontière belge.

«Je suis prête à dire que c’est ma tournée préférée que j’ai faite en France après une vingtaine de fois qu’on y va. Ça feel comme le début d’une nouvelle ère en France», a exprimé Vivianne Roy.

La formation n’avait pas fait de tournée de spectacles en France depuis sept ans. Ces retrouvailles ont été bien accueillies par le public, au dire de Vivianne Roy. Partout les salles étaient bien remplies. À Paris, les deux concerts ont été présentés à guichets fermés.

«Nous n’étions quand même pas en train de jouer au Zénith (grandes salles de spectacles en France) non plus, mais c’est extrêmement flatteur d’aller jouer à Paris dans une salle de spectacle de 150, 200 personnes puis que c’est sold-out et c’est fait de façon organique. Il y avait beaucoup de monde qui était là pour triper sur la musique.»

La formation indie folk-rock qui s’est associée avec une jeune agence française, Twin Vertigo, a exploré un marché différent dans des lieux qui correspondent davantage à son univers, estime la chanteuse et guitariste.

«On a commencé à expérimenter des scènes de musique actuelle qu’habituellement on n’avait pas trop la chance de faire. Cette fois-ci, on a joué beaucoup plus dans des pubs, des salles de spectacle où il y a des groupes de musique qu’on écoute. Ce sont des gens qui nous ressemblent plus.»

Cette première expérience leur donne envie de retourner sur le continent européen. Elle souligne que la tournée était bien organisée, certains spectacles étant présentés dans le cadre d’événements culturels, tels qu’un vernissage.

«C’est la première fois qu’on entre dans une scène de musique actuelle et c’est quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. C’est comme faire une tournée au Québec en France. C’est pas formel du tout.»

Pour les Français, le groupe a quelque chose d’exotique note l’artiste.

«Pour nous c’est bien normal, mais pour beaucoup de gens c’était comme du jamais vu pour eux.»

Le trio a présenté son plus récent spectacle conçu autour de son album Boîte aux lettres. C’est un spectacle qu’elles ont créé avec l’auteur-compositeur-interprète, réalisateur et arrangeur Navet Confit. Sur scène, elles prennent le temps de partager l’histoire de Boîte aux lettres. Vêtues de costumes éclatants assortis, elles ont quelques chorégraphies afin de créer une œuvre qui se tient, mentionne la chanteuse, ravie de pouvoir exporter ce spectacle en France.

Celle-ci dresse un bilan très positif malgré un incident fâcheux qui s’est produit à la toute fin de la tournée. Des membres du groupe se sont fait voler des effets techniques et personnels restés dans la voiture. Cela s’est produit pendant qu’ils étaient en train de faire les tests de son dans la salle de spectacle.

En mode international

Dans quelques jours, le trio s’envolera vers Kansas City au Missouri pour offrir deux extraits de spectacle au Folk Alliance International. Bien que la formation ait déjà participé à cet événement, ce sera sa première vitrine officielle, leur offrant encore plus de promotion et de visibilité.

«On a une vitrine officielle ce qui veut dire qu’on va être bien promu. On est sur les posters.»

Elles ont aussi une vitrine avec l’Association de la musique de la côte Est qui se rend à cet événement chaque année.

«C’est vraiment cool parce qu’on a vraiment la chance de rencontrer beaucoup de gens de l’international», a ajouté l’auteure-compositrice-interprète, précisant qu’elles seront là pour environ une semaine.

L’année 2023 sera consacrée aussi à la création d’un prochain album. Quelques spectacles sont également prévus dans le sud des États-Unis.

«On va moins faire de spectacles par chez nous en Acadie et au Québec. On va surtout essayer de s’étendre à l’international, donc quand on aura un nouvel album, on pourra avoir des occasions à l’international comme au Canada», a-t-elle ajouté.