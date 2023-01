Des Acadiennes en lice aux Prix Juno

Les Acadiennes Lisa LeBlanc et Suzie LeBlanc ont obtenu des nominations aux Prix Juno 2023.

La liste complète des finalistes des 52e Prix Juno – qui récompense les meilleurs artistes au pays – a été dévoilée mardi par l’Académie des arts et des sciences de l’enregistrement.

Lisa LeBlanc est en lice pour l’album francophone de l’année pour son disque Chiac Disco. Elle est finaliste aux côtés de Daniel Bélanger (Mercure en mai), Hubert Lenoir (Pictura de Ipse), les Louanges (Crash) et Arianne Roy (Medium plaisir).

La soprano Lisa LeBlanc est citée dans la catégorie album classique de l’année (petit ensemble) pour son disque De la cour de Louis XIV à Shippagan! Chants traditionnels acadiens et airs de cour du XVIIe siècle. Ce projet a été réalisé en collaboration avec les musiciens Vincent Lauzer, Marie Nadeau-Tremblay et Sylvain Bergeron.

Animée par l’acteur Simu Liu, la Soirée des prix Juno aura lieu à Edmonton, en Alberta, le samedi 11 mars. The Weeknd arrive en tête avec six nominations, suivi de près par Avril Lavigne et Tate McRae.