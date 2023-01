L’héritage de Viola Léger continuera de vivre au Pays de la Sagouine

La direction du Pays de la Sagouine entend honorer la mémoire de Viola Léger au cours de sa prochaine saison et poursuivre le travail qui a été entrepris afin de donner vie au personnage et au texte d’Antonine Maillet.

La directrice artistique et codirectrice générale du Pays de la Sagouine, Monique Poirier, a indiqué que son équipe est actuellement en réflexion pour la suite des choses.

«On ne veut rien précipiter. C’est sûr qu’on va vouloir souligner ça (sa mémoire) pendant la saison estivale. Il y a quelques occasions qui pourraient être propices à ça. On ne veut juste pas prendre de décisions qui soient précipitées», a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, il n’est pas question de remplacer Viola Léger, mais plutôt de poursuivre la série clins d’oeil à la Sagouine. Ce sont des monologues de la Sagouine adaptés par Geneviève Tremblay, une experte de l’oeuvre d’Antonine Maillet, pour les personnages de l’île-aux-Puces.

«Il va y avoir des nouveaux textes qui seront ajoutés à cette série-là pour 2023. Il y aura aussi des personnages du Pays de la Sagouine qui ne faisaient pas encore de clins d’oeil à la Sagouine qui vont en faire. Pour le moment, c’est la meilleure façon de faire vivre le personnage et les textes.»

Le Pays de la Sagouine continuera aussi de présenter la collection de vidéos des monologues de la Sagouine interprétés par Viola Léger. Ce tournage a été réalisé par la cinéaste Renée Blanchar à l’automne 2016 peu de temps avant que la comédienne ne subisse un AVC.

«Nous avons un mini cinéma dans l’édifice de l’accueil et les gens peuvent visionner ces vidéos. Ils sont vraiment extraordinaires. Sa performance est sublime.»

Viola Léger a tiré sa révérence du Pays de la Sagouine à l’issue de la saison estivale 2016.

Monique Poirier, directrice artistique et codirectrice générale du Pays de la Sagouine, a indiqué que son équipe est actuellement en réflexion pour la suite des choses – Archives

Une nouvelle comédienne?

La réflexion quant à la possibilité de trouver une nouvelle comédienne pour interpréter le personnage se poursuit, mais ce ne sera pas pour 2023, soutient Monique Poirier.

«On veut faire vivre ces textes-là et on veut faire vivre le personnage parce qu’on sait que Viola Léger n’aurait pas voulu que la Sagouine disparaisse avec elle.»

Celle-ci rappelle qu’une autre comédienne Lorraine Côté a joué ce rôle au Théâtre du Trident à Québec.

«Les gens ont le droit de jouer ça. C’est sûr qu’au Pays de la Sagouine, on aimerait trouver une comédienne de chez nous, quand je dis chez nous, je parle de la grande Acadie, mais c’est quelque chose qui va prendre du temps. Il faut que le temps soit bon et pour le Pays, mais surtout pour la comédienne parce que c’est une charge importante de suivre Viola Léger.»

Il y a quelques années, les tentatives pour trouver une successeure à Viola Léger n’ont pas été très concluantes. Le plus grand danger est que les comédiennes tentent d’imiter celle qui a incarné le personnage pendant plus de 40 ans.

«Le défi sera de trouver une comédienne et de la mettre dans une situation où elle n’est pas constamment comparée à l’interprétation qu’en faisait Viola. C’est immense», convient la directrice artistique.

Monique Poirier ajoute que pour l’instant l’accent est mis sur les funérailles. Selon celle-ci, elle mérite les plus grandes célébrations et l’équipe du Pays de la Sagouine appuie la famille dans ce processus.

«Je trouve que c’est tellement beau de voir la quantité de témoignages et de reportages de partout pas juste de l’Acadie. On voit que ce personnage a une portée qui dépasse bien nos esprits et nos frontières. C’était plus grand que nature. On est chanceux de dire qu’elle était à nous, je parle de l’Acadie.»

Elle ajoute que le Pays de la Sagouine a la ferme intention de continuer à faire vivre son esprit.

«Même dans toute l’innovation, l’infrastructure et la nouveauté, on a besoin d’avancer vers du nouveau, mais il ne faut pas oublier l’âme de cette place-là», a-t-elle conclu.