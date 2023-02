Le Festival à Haute Voix: un accès brut aux œuvres théâtrales

Huit auteurs dramatiques iront pour la première fois à la rencontre du public dans le cadre du 11e Festival à Haute Voix au théâtre l’Escaouette à Moncton, du 3 au 5 février. Ces textes mis en lecture par une quarantaine de comédiens et metteurs en scène traitent d’une diversité de sujets, dont les relations familiales, la vieillesse, la mort, la disparition et la transmission entre les générations.

La directrice artistique de ce festival bisannuel et du théâtre l’Escaouette, Marcia Babineau, souligne que cette première rencontre entre l’auteur et le public est une étape importante vers la version finale éventuelle d’une œuvre théâtrale. Pour le public, c’est un accès brut, sans artifice à une œuvre avant d’être produite sur scène avec des costumes, un décor, un environnement sonore et visuel.

Le processus de sélection des textes s’est déroulé sur quelques mois. Certains auteurs ont été jumelés à d’autres dramaturges pour développer davantage leurs textes. Le Festival à Haute Voix est la pierre angulaire des efforts de la compagnie de Moncton dans le développement de la dramaturgie acadienne. En 2021, le festival s’est tenu en ligne et en personne. C’est donc un retour du festival complètement en présentiel.

«Ces captations c’est vraiment bien, mais ça coûte assez cher. Donc, nous on préfère prendre cet argent-là et garder l’événement en présentiel parce qu’on trouve que c’est vraiment important la rencontre de l’auteur avec un public», a affirmé Marcia Babineau.

Celle-ci précise que les textes qui sont mis en lecture sont des œuvres en chantier et n’ont pas la prétention d’être terminés.

«C’est comme la première pierre qui est posée et la première rencontre avec le public et une première prise de conscience de ce que l’auteur a écrit.»

Par la suite, il y aura une réécriture. Cette année, les thèmes et les styles de théâtre sont très variés. Les œuvres naviguent entre le réalisme, l’absurde, la poésie, l’intimité et le théâtre documentaire. Dans sa pièce, Matthieu Girard aborde un sujet socio-politique, le conflit engendré par le projet de parc éolien à Anse-Bleue, tandis que Mélanie Léger s’est inspirée de la vague de solidarité lancée par Rebecca Schofield, une adolescente de Riverview atteinte d’un cancer.

Le festival met en scène des œuvres d’auteurs établis et de la relève de différentes générations, la plus jeune étant Océane Lanteigne, étudiante en art dramatique. Des pièces de Myriam Vaudry, Yvon Aucoin, Caroline Bélisle et Thibault Jacquot-Paratte et Brigitte Lavallée figurent également à la programmation du festival.

Pour quelques auteurs comme Myriam Vaudry et Océane Lanteigne, ce sera une première au Festival à Haute Voix. D’après Marcia Babineau, certains styles de théâtre ont rarement été vus au festival, tel que le texte Il y avait des murmures dans le sol de l’auteur de la Nouvelle-Écosse, Thibault Jacquot-Paratte.

Après chaque représentation suivra une discussion avec le public animée par Alain Jean, responsable du développement.

Deux tables rondes sur l’acte d’écriture se tiendront aussi pendant le festival. Depuis le premier festival, plus de 75 textes ont été présentés, dont environ le tiers qui a été produit par une compagnie de théâtre professionnel.