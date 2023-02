L’OPSHL combinera musique et science dans son prochain spectacle

L’Orchestre philharmonique du Haut-Saint-Jean (OPHSJ) mariera la musique classique à la science lors de son prochain concert Climat, tempêtes et passions qui aura lieu le 5 février au Centre Maillet de Saint-Basile.

L’idée d’inclure une saveur scientifique à une prestation musicale a germé, pendant plus de deux ans, dans la tête de Julie Thériault, professeure au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère à l’Université du Québec, à Montréal, et violoniste originaire du Madawaska.

Elle explique avoir vécu une expérience du genre lorsqu’elle a fait partie de l’Orchestre des médecins de l’Université McGill.

«Lors des concerts de cet orchestre, un médecin profitait de l’occasion pour présenter une conférence scientifique. J’ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire quelque chose de similaire à Edmundston tout en mettant en lumière le climat régional.»

Selon Mme Thériault, deux courtes présentations à caractère scientifique auront lieu avant chacune des parties du spectacle.

Dans la première partie, Julie Thériault s’attardera au climat de la région, la trajectoire des tempêtes, de la climatologie, des changements climatiques, etc.

Dans la seconde présentation, elle parlera davantage des mesures prises par la communauté lors de la mise en place, en 2021, de son projet Saint John river Experiment on cold Season Storm qui avait comme objectif de tenter de mieux comprendre les processus qui influencent la neige au sol afin de mieux comprendre la fonte des neiges au printemps.

«En tant que scientifique, il est important de partager nos travaux de recherche et nos résultats avec la population. Afin de cibler un public plus vaste, j’ai pensé qu’il pourrait être intéressant d’ajouter un volet artistique», a également mentionné Mme Thériault.

Ce n’est que dernièrement qu’elle a décidé de la proposer au chef d’orchestre de l’OPHSJ, Daniel Finzi, qui a accepté de réaliser un concert autour de la thématique du climat et de la météorologie.

«Il y a quelques années, nous avons interprété l’une de mes compositions intitulée: Ouverture pour une tempête de neige, ce qui avait plu à Julie (Thériault). Ça lui avait donné l’idée de présenter un concert sur le climat, son domaine d’expertise, et j’ai trouvé l’idée super bonne», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon le chef d’orchestre, le concert comptera deux volets. Le premier portera sur les différentes périodes de l’année. Des extraits des Quatre saisons de Vivaldi seront donc présentés.

Le deuxième volet mettra davantage en lumière les phénomènes, dont les tempêtes. La pièce Ouverture pour une tempête de neige y sera interprétée.

Le chef Finzi a ajouté que les mélomanes pourront entendre Autumn Leaves, par le saxophoniste Michael Seeley; un concert de flûte de Vivaldi, par Colleen Toner; June, par le contrebassiste Sébastien Sirois; ainsi que des extraits des Quatre saisons de Vivaldi, par la violoniste Monica Dubé. Ces solistes seront accompagnés par les musiciens de l’OPHSJ.

Pour sa part, Julie Thériault reconnaît que l’utilisation de concepts scientifiques à l’intérieur d’un concert de musique classique n’est pas quelque chose de commun. Elle croit toutefois qu’il est possible de marier les deux et de piquer l’intérêt des gens dans l’un ou l’autre de ces univers.

«Comme je l’ai dit aux gens à qui j’ai expliqué mon concept, les gens ne viennent pas voir une conférence scientifique (…) Je leur donne un petit support visuel pendant que je fais ma présentation et ils peuvent venir me voir par la suite pour en discuter. On planifie aussi d’avoir une petite station météo manuelle en démonstration.»

«Ça fait quelque chose de différent. L’objectif est de communiquer quelques informations par rapport à la science et au climat à travers la musique. J’espère que ça va inciter des gens qui veulent en savoir plus à venir voir la présentation et même à découvrir la musique classique.»