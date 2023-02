Une nouvelle direction pour les affaires culturelles francophones de Saint-Jean

Pas toujours facile d’attirer le public dans les salles de spectacle d’un centre communautaire et scolaire, estime la nouvelle directrice de la programmation de l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF), Sandrine Selway. Celle-ci s’est donné comme mission de trouver des moyens d’encourager les francophiles et les francophones de la ville portuaire à franchir les portes du théâtre.

Sandrine Selway succède à Rodney Doucet qui a occupé le poste de directeur des affaires culturelles pendant une trentaine d’années. Avec l’arrivée de la nouvelle directrice, l’ARCF a décidé de prendre un virage un peu plus socioculturel, d’où le changement de titre.

En plus du volet artistique, des activités communautaires et familiales s’ajoutent à la programmation, telles que l’improvisation, des ateliers d’art intergénérationnels et du chant choral. Celle qui est déjà familière avec l’Association puisqu’elle a occupé les fonctions d’adjointe administrative et aux affaires culturelles, était jusqu’à tout récemment coordonnatrice du service à la clientèle. L’ARCF gère le Centre communautaire Samuel-de-Champlain.

«Ma vision, mon souhait est d’avoir une communauté vibrante et joyeuse et de se réunir dans les activités socioculturelles certainement, mais également un de nos plus gros défis […] c’est d’arriver à faire venir le monde dans le théâtre.»

La directrice précise qu’ils ne sont pas les seuls centres dans cette situation.

«Je me dis que quelque part le fait que je sois novice dans la programmation, dans mon choix artistique et dans la direction que j’aimerais donner sur la saison prochaine, peut-être que ça va intriguer le public et qu’ils vont venir tenter une nouvelle aventure avec une nouvelle directrice. Je me donne une chance.»

Selon celle-ci, trop souvent le public leur attribue le chapeau scolaire, oubliant qu’il s’agit d’un centre communautaire et culturel destiné à la population en général, doté d’une salle de spectacle, d’une galerie d’art et d’une bibliothèque ouverte au public.

«Mon plus grand défi notamment est que les francophiles n’aient plus peur de pousser cette porte-là et de se dire qu’ils sont les bienvenus et qu’on va les accueillir à bras ouverts et les aider dans cet apprentissage.»

Sandrine Selway souligne que certains événements ont été couronnés de succès tels que le concert de Natasha Kanapé Fontaine présenté dans une salle intime et Piaf Le spectacle au théâtre Impérial qui a attiré un grand nombre de spectateurs. Ces réussites l’incitent à pousser la réflexion sur les moyens de développer le public.

Le plus difficile est lorsque les artistes ne sont pas très connus du public. Souvent le prix des billets n’est pas en cause, note-t-elle.

«Mon prédécesseur a fait des spectacles complètement gratuits et ça ne fonctionne pas non plus. […] Le fait que ça soit moins cher ne marche pas forcément. Je pense que c’est vraiment cette image de centre scolaire communautaire. Il faut vraiment que je travaille sur le fait qu’on a un vrai théâtre.»

Dans l’élaboration de sa programmation, la nouvelle directrice souhaite offrir au moins un spectacle par mois, intégrer du cinéma familial, des arts visuels, des ateliers de peinture avec des thèmes variés, ainsi qu’organiser des événements pour toute la famille.

«Je veux essayer de dynamiser à travers des choses nouvelles.»

Au cours des prochaines semaines, des spectacles d’Art Richard, de Pierre Guitard et de la Famille LeBlanc figurent parmi les activités au programme.