Lisa LeBlanc inaugurera la salle de spectacle à Rogersville

Lisa LeBlanc présentera un concert afin d’inaugurer la nouvelle salle de spectacle de Rogersville qui porte son nom.

La directrice générale de la municipalité de Nouvelle-Arcadie, Angèle McCaie, souligne que cette nouvelle salle sera inaugurée ce vendredi.

Bien que la construction de la Salle Lisa LeBlanc soit terminée depuis 2020, c’est le premier spectacle qu’on y présente.

Mme McCaie souligne que toute l’équipe de la municipalité et de la Société culturelle de la grande région de Rogersville tenaient à ce que ce soit la chanteuse acadienne qui inaugure cette nouvelle scène baptisée en son honneur.

«On pense que c’est super important qu’elle soit là et qu’elle fasse le lancement de la salle en son honneur. Elle est originaire d’ici et elle est venue dans l’école où se trouve la salle. C’est super important pour la communauté et Lisa aussi», a déclaré la directrice générale.

Le spectacle affiche déjà complet, les 400 billets s’étant envolés rapidement. Les festivités débuteront à 18h ce vendredi, avec des discours de dignitaires et la traditionnelle coupe de ruban qui sera faite par l’auteure-compositrice-interprète elle-même.

Ce ne sont quand même pas tous les artistes qui peuvent se vanter d’avoir une salle de spectacle en leur nom. Le concert sera présenté à compter de 19h30.

De l’achat d’équipement

Après la construction, les responsables de la salle ont fait des demandes de financement afin de doter le lieu d’équipement de son et d’éclairage professionnel. La salle de plus de 400 places est un ajout à l’école Étoile de l’Acadie.

«On vient juste de finir d’installer l’équipement de son et de lumière. Finalement, nous sommes prêts à faire l’ouverture de la salle avec un spectacle de Lisa.»

Des activités se déroulent tout au long de la fin de semaine. La politique culturelle de la municipalité sera dévoilée samedi, tandis que dimanche, il y aura une journée familiale avec des activités et du cinéma pour tous.

Angèle McCaie souligne qu’ils ont l’intention d’élaborer une programmation culturelle complète.

«On prévoit offrir des spectacles à la communauté maintenant qu’on a cette infrastructure qui est quand même importante et pouvoir accueillir des artistes professionnels. On est dans les touts débuts, mais c’est l’intention de pouvoir offrir une belle programmation aux gens de la grande région.»

Le concert de Lisa LeBlanc présenté à Rogersville s’inscrit dans une tournée de spectacles dans les Maritimes, depuis la sortie de son disque Chiac Disco.

Acclamé par le public et la critique, ce quatrième opus de l’auteure-compositrice-interprète a récolté plusieurs nominations, notamment au Prix Juno et aux Prix de la musique de la côte Est.

Après Edmundston, Fredericton et Rogersville, elle s’arrêtera à Tracadie-Sheila, à Moncton et à Halifax. Plusieurs concerts affichent déjà complet.