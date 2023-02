Un nouveau vidéoclip des Hôtesses d’Hilaire

Les Hôtesses d’Hilaire lance un nouveau vidéoclip sur la chanson Washed Up Rock Band, tirée de leur dernier album Pas l’temps d’niaiser.

La vidéo est née de la folle idée qu’ont eue les gars de se filmer en tournée, caméras GoPro au front, donnant ainsi une œuvre plutôt éclatée.

Louis-Antoine Ranger a assuré le montage de ce joyeux cocktail de scènes filmées en concert et en coulisses. Une partie des images ont d’ailleurs été captées au Reeperbahn Festival en Allemagne.

Des effets psychédéliques mettent en évidence le penchant pour les années 1970 qu’a le groupe depuis ses débuts. Le tout culmine vers une finale un brin surréaliste qui cadre bien avec le ton humoristique de la chanson.

Sur Washed Up Rock Band, les cinq rockeurs acadiens assument le fait d’avoir subi le passage du temps sans jamais être sortis de l’underground: «On a jamais fait de hits / On a juste un Félix / On reçoit pas d’SoundExchange / On fait pas les gros stages / Les Plaines d’Abraham / Y pensent pas à nous-autres / Pour remplir le Centre Bell / C’est peut-être que chu trop gros.»

Le quintette rock acadien qui a obtenu trois nominations aux Prix de la musique de la côte Est offrira des spectacles à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec au cours des prochains mois.