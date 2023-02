Le Festival à Haute Voix prend son envol avec «Brillance»

Accompagnés d’une metteure en lecture, six comédiens devant leurs lutrins ont donné vie au texte Brillance de Myriam Vaudry. Pour l’autrice de Moncton, entendre pour la première fois une œuvre de sa plume a quelque chose de rassurant et d’éclairant.

Le 11e Festival à Haute Voix a pris son envol vendredi au théâtre l’Escaouette à Moncton. C’est l’occasion pour huit auteurs de l’Acadie de voir leur texte prendre vie sur scène pour la première fois. Ils sont interprétés par des comédiens dans une forme épurée, entre l’ombre et la lumière, sans décors, ni mise en scène, ni accessoires, ni environnement visuel et musical. C’est vraiment le texte interprété par l’acteur qui est mis de l’avant.

Donnant le coup d’envoi au Festival, Brillance de Myriam Vaudry a été présenté devant un auditoire de plusieurs dizaines de spectateurs, dont beaucoup de personnes issues du milieu théâtral. La discussion qui a suivi la présentation a été très intéressante. Première œuvre pour le théâtre, Brillance a été bien accueillie par le public.

«En l’écoutant, c’était comme si ce n’était pas moi qui avais écrit le texte», a indiqué l’autrice qui envisage de réécrire des passages afin de préciser des détails.

Cette comédie sur un sujet grave navigue entre le réalisme et le monde des anges. L’irréel vient s’immiscer dans le réel. On assiste à la rencontre entre une femme de 80 ans en perte d’autonomie et son mari décédé il y a 30 ans. Craignant de tomber dans l’oubli, le fantôme de Richard (Luc LeBlanc) qui revient parmi les vivants demande à sa femme (Katherine Kilfoil), de réunir leurs filles dans sa chambre d’hôpital. Richard lui explique qu’il est sur le point de disparaître, voyant sa brillance s’estomper peu à peu. Aux prises avec un diabète sévère, la veuve qui voit son corps vieillir et perdre peu à peu ses morceaux a envie de rejoindre son mari.

Un mystère plane aussi autour de l’infirmière (Danica Arsenault) qui s’occupe de la vieille femme. Les trois filles Catherine (Marie-Pierre Valay-Nadeau), Solange (Sonya Doucet) et Pauline (Karène Chiasson) viennent visiter leur mère et se remémorent des souvenirs de jeunesse, avec des retours dans le passé.

Un long processus

Myriam Vaudry qui a développé cette pièce à la suite d’un atelier d’écriture dramaturgique y a travaillé pendant quelques années. De nombreuses versions ont surgi de sa plume avant d’être soumis et accepté par le Festival à Haute Voix. De savoir que sa pièce se retrouve enfin sur la scène du festival la rassure. Pour écrire cette œuvre, elle s’est inspirée de la famille de son oncle et de sa tante et de leurs trois filles.

«L’idée de départ est Richard qui est un fantôme qui revient dans le monde des vivants. Ça m’a toujours intéressé ce côté irréel, la vie après la mort. Ce côté mystérieux qui peut être beau aussi», a-t-elle exprimé à l’issue de la présentation.

Elle aborde avec tendresse et originalité la mort, la vieillesse, les souvenirs, l’oubli, la famille et la transmission. Myriam Vaudry qui œuvre aussi en cinéma a réalisé, entre autres, le court métrage Mosaïque qui a été présenté au Festival international du cinéma francophone en Acadie. L’autrice qui souhaite que la pièce puisse être produite sur scène un jour aimerait aussi en faire un scénario de film de fiction éventuellement.

Le comédien Luc LeBlanc croit aussi que ce récit pourrait faire un très bon film.

Place à l’imagination

Le comédien acadien est un adepte des mises en lecture puisqu’elles permettent au public de s’imaginer les personnages, les décors et tout le reste.

«C’est complètement ouvert!»

Dans une mise en lecture, le comédien est essentiellement au service du texte.

«En groupe, on va avoir une entente commune pour arriver à passer le texte sans rien changer parce qu’on n’est pas là pour faire une performance, mais pour faire avancer un texte. C’est important pour l’auteur.»

À la première lecture, Katherine Kilfoil admet qu’elle a été un peu désemparée. C’est avec les comédiens et la metteure en lecture Diane Ricard que tout est devenu clair.

«Il n’y a pas de costume, pas de décor, mais c’est important pour moi, pour être à l’aise et confortable devant le lutrin et le texte, de l’avoir moi-même lu et relu. C’est une grande liberté et une délivrance de ne pas avoir besoin de le savoir par cœur», a ajouté la comédienne.

Celle-ci a été touchée par les thèmes abordés dans cette pièce, particulièrement l’oubli.

Le Festival à Haute Voix se poursuit jusqu’à dimanche. Des œuvres de Mélanie Léger, Caroline Bélisle, Matthieu Girard, Océane Lanteigne, Yvon Aucoin, Brigitte Lavallée et Thibault Jacquot-Paratte figurent au programme. Deux tables rondes animées par Alain Jean sont aussi présentées. Lors de l’ouverture, vendredi, la directrice artistique Marcia Babineau a rendu hommage à Viola Léger soulignant son immense contribution et comment elle a été une grande source d’inspiration pour plusieurs artistes à un moment où le théâtre professionnel n’existait à peu près pas.