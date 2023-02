La Voix: deux autres candidats acadiens séduisent les juges

L’Acadie est de plus en plus présente à La Voix, avec l’arrivée de deux autres candidats qui se sont taillés une place dimanche. Randy McGraw de Tracadie et Ashley Richard de Lavillette ont vu leur rêve devenir réalité.

Les quatre fauteuils rouges se sont retournés pour Randy McGraw, 23 ans, qui a interprété avec énergie la chanson That’s all right d’Elvis Presley. Les commentaires des juges ont été très élogieux à la suite de sa prestation convaincante qui a donné le coup d’envoi à la quatrième ronde des auditions à l’aveugle dimanche diffusée sur TVA.

«C’est une sacrée performance!», s’est exclamé Marc Dupré.

«C’est ton énergie qui m’a fait retourner», a commenté Mario Pelchat.

Randy McGraw a décidé de continuer l’aventure avec Marc Dupré.

«Marc, je le vois quasiment comme un grand frère. Je le regarde y aller, j’écoute ses chansons, sa vibe, sa personnalité. Je le sais qu’on va faire quelque chose d’extraordinaire moi puis lui, c’était juste évident pour moi malgré que j’ai tellement d’admiration pour les trois autres coachs.»

Le chanteur qui souhaite un jour faire le tour du monde avec sa musique a affirmé que c’est un rêve qui devient réalité.

«C’était électrique, c’était juste fou de revivre ça de nouveau. Je n’ai pas de mot pour expliquer le feeling d’être sur scène à La Voix devant Corneille, Marjo, Mario Pelchat, Marc Dupré. Ce sont mes idoles. Je les adore», a exprimé Randy McGraw en entrevue au lendemain de la diffusion des auditions à l’aveugle.

Originaire de Tracadie, le chanteur habite maintenant à Shediac avec sa fiancée. C’est d’ailleurs elle et sa famille qui l’ont encouragé à soumettre sa candidature à cette télé-réalité musicale. «Ma blonde m’a dit si tu vas à La Voix, je te suis, je suis à tes côtés et je ne t’abandonnerai pas. Ça m’a tellement inspiré alors j’ai dit on fait ça.»

Même si le candidat acadien a paru confiant sur scène, à l’intérieur il a vécu une montagne d’émotions.

«J’ai failli m’évanouir […], il y avait tellement d’émotions. Je suis tombé en amour avec la place, les coachs, les fans et les musiciens aussi.»

Il souligne l’immense talent des musiciens qui accompagnent les candidats. Il a ressenti une grande connexion avec ceux-ci. Il a choisi d’interpréter That’s all right (mama): une œuvre du roi du rock’n’roll qui date de 1955. C’est une musique que son grand-père écoutait beaucoup. Cette pièce est marquante dans le parcours de l’Acadien, puisque c’est la première chanson qu’il a apprise à la guitare.

En participant à la Voix, Randy McGraw aspire un jour à vivre pleinement de sa musique. Batteur, guitariste, l’auteur-compositeur-interprète qui chante depuis l’enfance vit tant bien que mal de sa musique en jouant dans les bars, différentes salles, les clubs d’âge d’or, etc.

«Je vivais de la musique même avant La Voix, j’essayais de vivre de ça en tout cas.»

Il a composé plus d’une vingtaine de chansons de style surtout country rock à l’image de ses influences musicales.

«J’ai un groupe de musique qui m’accompagne, j’ai juste besoin d’un studio et d’un gérant et ça va décoller de là.»

Les commentaires des admirateurs et des juges l’ont ému. «J’ai pleuré toute la soirée», a-t-il confié.

Une interprétation en douceur

Une autre Acadienne s’est illustrée dimanche. Ashley Richard, 17 ans, de Lavillette près de Neguac, a livré une interprétation touchante et sensible de Tourterelle de Zachary Richard et Gino Cormier. Cette chanson a été popularisée notamment par Paul Hébert. À la toute dernière note, Corneille s’est retourné, voyant ainsi l’immense potentiel de la jeune interprète, malgré sa nervosité.

«Il y a beaucoup de nervosité, ça “shakait”, des petits problèmes de justesse par-ci, par-là, mais j’ai senti un talent fou», a déclaré Corneille.

La chanteuse qui a vécu beaucoup d’émotions poursuit sa route dans l’équipe de celui-ci.

«Je ne peux pas croire que je suis ici. C’est comme un rêve de petites filles qui se réalise», a-t-elle confié à la caméra.

Il a été impossible de joindre Ashley Richard lundi pour réaliser une entrevue.

Ashley Richard et Randy McGraw s’ajoutent aux deux autres candidats acadiens, Mélanie Haché de Lamèque et Nathaël Young de Charlo qui ont également séduit les juges.

Les quatre équipes sont presque complètes, il ne reste plus qu’une seule ronde d’auditions à l’aveugle. La prochaine étape sera les duels avant celles des Chants de bataille et des directs.