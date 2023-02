Les groupes BAIE et La Patente s’apprêtent à passer aux ligues majeures

Deux formations acadiennes, Les groupes BAIE et La Patente, viennent de signer une entente de deux ans avec l’entreprise québécoise de booking de spectacles Bravo Musique.

La firme qui appartient à Coeur de Pirate compte notamment Jean Leloup et Émile Bilodeau dans ses rangs.

Il va sans dire que leur gérante, Carol Doucet, rayonnait de bonheur après cette belle annonce.

«C’est vraiment génial parce que comme je dis toujours, le plus grand marché pour nos artistes, c’est sûr que c’est le Québec. C’est la province voisine et c’est la plus grande communauté francophone au pays», raconte-t-elle.

«C’est un marché difficile d’accès parce qu’il y a tellement de bons artistes au Québec. Pour nos artistes, ce n’est jamais facile de percer et de rentrer dans ce marché-là. Et ce qui est encore plus cool, c’est que ce sont eux qui m’ont approché», ajoute la propriétaire de l’étiquette Le Grenier musique.

«Ils ont entendu une chanson du groupe BAIE (Grand bleu) l’été dernier. On s’est donné rendez-vous à Granby au mois d’août pour discuter d’un contrat de booking pour le Québec.»

Le groupe La Patente – Gracieuseté: Photo Philatomic Le groupe BAIE – Gracieuseté: Marie-Michelle Photographie

La gérante était accompagnée par le groupe du Madawaska, La Patente.

«Quand ils les ont vus, ils ont eu un coup de foudre et ont dit qu’ils voulaient aussi les signer. C’est vraiment comme ça que ça s’est passé», lance-t-il dans un large sourire.

Le contrat a finalement été signé en décembre dernier.

«Ça nous permet d’avoir une grosse équipe à Montréal qui travaille pour nous sur le territoire québécois. Ce n’est que du bon», mentionne Carol Doucet.

«On ne peut pas être partout sur le terrain. C’est ça qui est compliqué.»

Cette entente pourrait accomplir des miracles non seulement pour les deux groupes, mais aussi pour la maison de disques acadienne, en termes de visibilité et de crédibilité.

«Tout ce qui fait en sorte que les artistes sont vus partout et tournent partout, ce n’est que positif. C’est ça le but. C’est la raison pour laquelle on fait ce métier.»

Matt Boudreau, du groupe BAIE, accueille ce partenariat avec enthousiasme.

«Une nouvelle comme celle-ci nous remplit d’enthousiasme en ce qui concerne l’avenir de BAIE. C’est une nouvelle collaboration Acadie-Québec qui est, selon nous, vraiment précieuse. Avec tout ça, on a très hâte d’aller chercher notre summer love au Québec à l’été 2023», précise-t-il.

Même son de cloche du côté de Marc Collechio, leader de La Patente.

«Ça va nous ouvrir les portes du marché québécois.On va pouvoir jouer et se faire entendre au Québec. Plus de monde peut entendre notre musique, mieux c’est» avance-t-il.

«On s’entend que ce n’est pas en Atlantique qu’un groupe de musique peut réussir à gagner sa vie. Le but ultime, c’est le Québec.»