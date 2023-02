Des œuvres acadiennes aux Rendez-vous Québec Cinéma

Trois longs métrages acadiens figurent à la sélection des 41es Rendez-vous Québec Cinéma du 22 février au 4 mars.

Le docu-fiction L’Ordre secret de Phil Comeau, le drame Notre Dame de Moncton de Denise Bouchard et Croque-mort: c’est beau la vie! de Georges Hannan seront à l’affiche de ce festival qui propose près de 300 films en salle, ainsi que diverses activités dans plusieurs lieux. Les films acadiens sont présentés respectivement les 28, 27 et 26 février. Le programme de long métrage documentaire compte 32 films tandis que l’on retrouve 50 œuvres dans la sélection de longs métrages de fiction.

Mentionnons que L’Ordre secret a mérité le Prix spécial du jury au dernier Festival Cinéma on the Bayou à Lafayette et le prix du public au Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA). Le documentaire de Georges Hannan a remporté La Vague Léonard Forest de la meilleure œuvre acadienne au FICFA.